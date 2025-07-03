Бывший прокурор Крыма Поклонская показала фото без афрокос

03 июля 2025, 13:00

Наталья Поклонская (Фото: kremlin.ru)

Фото без вызвавших резонанс афрокос показала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram-канале. На снимках она находится в детском учреждении с распущенными светлыми волосами, в голубой блузке и светло-синих джинсах свободного кроя.