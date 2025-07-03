Бывший прокурор Крыма Поклонская показала фото без афрокос

Наталья Поклонская (Фото: kremlin.ru)

Фото без вызвавших резонанс афрокос показала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram-канале. На снимках она находится в детском учреждении с распущенными светлыми волосами, в голубой блузке и светло-синих джинсах свободного кроя.



При этом неизвестно, решила ли она отказаться от своего образа с афрокосами окончательно. Перед этим в ее Telegram появились фотографии с белыми афрокосами. Сама Наталья была в коротких шортах, серой футболке, а на талии красовалась клетчатая рубашка.



О смене имиджа Поклонской стало известно в начале июня. Покинув политику, девушка стала примерять этнические образы ради фотосессий. Кроме того, ее видели в неформальных нарядах в стиле бохо.

Никита Кротов

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