Бывший прокурор Крыма Поклонская показала фото без афрокос
Фото без вызвавших резонанс афрокос показала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram-канале. На снимках она находится в детском учреждении с распущенными светлыми волосами, в голубой блузке и светло-синих джинсах свободного кроя.
При этом неизвестно, решила ли она отказаться от своего образа с афрокосами окончательно. Перед этим в ее Telegram появились фотографии с белыми афрокосами. Сама Наталья была в коротких шортах, серой футболке, а на талии красовалась клетчатая рубашка.
О смене имиджа Поклонской стало известно в начале июня. Покинув политику, девушка стала примерять этнические образы ради фотосессий. Кроме того, ее видели в неформальных нарядах в стиле бохо.
Читайте также: