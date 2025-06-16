16 июня 2025, 17:04

Поклонская: экс-президенты Украины разбогатели за ее счет

Наталья Поклонская (Фото: Telegram/@poklonskaya_nv)

Бывшие президенты Украины не стремились к независимости республики, а лишь богатели за ее счет. Об этом в личном Telegram-канале порассуждала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.





По ее мнению, сегодняшний конфликт стал следствием «давно возникшей кровавой раны в отношениях двух народов». Бывший депутат Госдумы указала на то, что украинские лидеры занимались всем подряд, но только не «лечением» возникшей проблемы.





«Их вполне устраивало быть вассалом «кормящего», — написала бывший прокурор.

