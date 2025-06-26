Связанное с Поклонской движение сообщило о мироточащей фотографии погибшего бойца СВО

26 июня 2025, 12:42

Движение «Царский Крест» сообщило о мироточащей фотографии погибшего бойца СВО

Наталья Поклонская (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Фотография погибшего бойца специальной военной операции (СВО) с позывным Казак замироточила. Об этом сообщается в Telegram-канале движения «Царский Крест».





Отмечается, что священное масло на изображении чудесным образом проявилось после богослужения, которое проводил некий «священник Макарий».

«Он (Казак — прим. ред.) призван в небесное воинство, и Господь через него обращается к нам», — заявили авторы публикации о мироточащей фотографии.