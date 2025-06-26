Новиков: около 137 тысяч участников СВО вернулись домой

26 июня 2025, 14:51

В управлении президента рассказали об участниках СВО, вернувшихся домой

Фото: Istock/Vital Hil

Около 137 тысяч российских военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, уже вернулись с фронта домой. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.





26 июня на площадке Национального центра «Россия», где проходит собрание итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодежи, Новиков заявил о возращении российских солдат в родные места.

«Около 137 тысяч бойцов СВО уже вернулись с фронтов специальной военной операции. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки», — сообщил Новиков.