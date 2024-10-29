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Главная / Новости / Общество/ Бывший сенатор Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии

Бывший сенатор Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии

29 октября 2024, 10:05
Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях. В связи с этим он просит перевести его в другую колонию в Мордовской Республике.
Об этом ТАСС рассказал его адвокат Эльмар Ализаде. По словам юриста, на территории Мордовии есть две колонии, в которых отбывают сроки заключённые пожизненно. В одной из них находится отец экс-сенатора Рауль Арашуков.

Бывший сенатор и его отец признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установили суд и следствие, Арашуковы создали преступную группировку, которая похитила у «Газпрома» газ на сумму более 30 миллиардов рублей.



Ранее Рауф Арашуков через своего адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. За эти деньги он хотел получить более комфортные условия содержания.

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#фсин
В Клину со 100-летним юбилеем поздравили местную долгожительницу
29 октября 2024, 09:39

Фото: istockphoto / AlxeyPnferov

Октябрина Ивановна Филиппова отпраздновала 100-летний юбилей. Поздравить её пришли глава городского округа Клин Алёна Сокольская и председатель Совета депутатов городского округа Елена Хрусталёва. Они передали юбилярше поздравления и добрые пожелания от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также от депутатов фракции «Единая Россия» и всех жителей Клина, сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.
Октябрина Ивановна родилась и всю жизнь прожила в Клину. Окончила местную школу и сразу после этого начала трудовую деятельность, устроившись на предприятие «Химволокно», где проработала до 18 лет. Затем она перешла на торфоразработки в Решетниково.

Фото: Администрация Клин г.о.

В 18 лет Октябрину Ивановну приняли на работу на ТЭЦ «Химволокно», где она трудилась на мазутном котле и возила топливо вагонетками. Сейчас у неё двое детей, трое внуков и пятеро правнуков.

«Позади - сто лет достойной, яркой, наполненной событиями и добрыми делами жизни, за плечами огромный трудовой путь. Впереди, я уверена, еще много-много времени на благополучную, радостную, интересную жизнь любящей и любимой мамы, бабушки, прабабушки, которой есть, с кем поделиться своим бесценным жизненным опытом, жизнелюбием и добротой!», — сказала Сокольская.
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#клин
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Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов в школах Владимира нарушением Конституции
29 октября 2024, 09:23

Фото: istockphoto/SeanWang

Советник главы Чечни, муфтий республики и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах Межиев осудил запрет ношения хиджабов в школах Владимира. Он назвал это нарушением положений Конституции РФ.
Ранее министерство образования и молодёжной политики Владимирской области внесло в типовые требования к одежде обучающихся пункт о запрете ношения хиджабов, никабов и прочих элементов одежды, демонстрирующих религиозную принадлежность учащихся.

В заявлении муфтия Чечни, опубликованном пресс-службой Духовного управления мусульман республики, указано, что муфтият считает данные положения приказа министерства нарушением положений Конституции Российской Федерации. Салах Меджиев также высказал недоумение по поводу того, что запрет касается именно и только мусульманской одежды.

Муфтий выразил надежду, что запрет хиджаба во Владимирской области был вызван «недостаточной проработкой документа», а не являлся целенаправленными действиями против мусульман. Он подчеркнул, что хиджаб является важным элементом исламской культуры и традиций, символизирующим уважение и благочестие.

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#данные
#запрет
#муфтий
#ислам
#владимирская область
#чечня
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В Щёлково состоялся чемпионат по оказанию первой помощи
29 октября 2024, 09:14

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Щёлково прошёл второй ежегодный региональный чемпионат по оказанию первой помощи среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами выступили Московское областное региональное отделение Российского Красного Креста и «Движение Первых» Московской области. В мероприятии приняли участие 230 активистов из 46 городских округов Московской области, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Судейская коллегия, состоящая из младших инструкторов Московского областного регионального отделения Российского Красного Креста и сотрудников Московского областного медицинского колледжа, определила победителей и призёров.

Студенты волонтёры-медики организовали активности для участников: игры «Здоровый образ жизни» и «Первая помощь».

«Каждый участник продемонстрировал не только свои умения, но и стремление к сотрудничеству и взаимопомощи при командной работе, что является основополагающим при оказании помощи», — подчеркнула инструктор по оказанию первой помощи Татьяна Воеводина.
Подобные мероприятия формируют у учащихся активную социальную позицию, осознание важности оказания первой помощи, раскрытие потенциала и укрепление уверенности в своих силах.

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#чемпионат
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В Новой Москве по программе реновации расселили почти 90 домов
29 октября 2024, 08:00

Фото: iStock/Denis Mamin

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы завершилось расселение 89 домов в рамках программы реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, жители 26 пятиэтажек в Щербинке уже переехали в новые квартиры. Во Внукове было расселено 18 зданий, а в Коммунарке — 17. Более семи тысяч жителей этих домов отпраздновали новоселье в современных жилых комплексах.

Всего в рамках программы реновации в округах планируется расселить 268 домов, что позволит более 24 000 человек получить современные квартиры с улучшенной отделкой. На данный момент жители 129 старых пятиэтажек уже начали процесс переселения. Более 9,3 тысячи москвичей заключили договоры на новые квартиры с городом.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года и охватывает 5 176 домов, где проживает около 1 000 000 человек.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#квартиры
#жители
#жк
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Станция «Потапово» и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро
29 октября 2024, 07:24

Фото: istock/spacedrone808

Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов сообщил о добавлении станции «Потапово» на Сокольнической линии и первого участка Троицкой линии в схему Московского метрополитена. Об этом проинформировало Агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что осенью была открыта станция «Потапово», а также запущен первый участок Троицкой линии. Для отображения новых объектов на схеме была изменена геометрия Сокольнической и Солнцевской линий, а также расположение Калужско-Рижской и Солнцевской линий и МЦД-4.

В системе столичного транспорта теперь насчитывается более 35 000 схем. Ликсутов отметил, что участок Троицкой линии между станциями «Тютчевская» и «Новомосковская» пока не открыт, поэтому на навигационном элементе размещен временный желтый стикер, который будет убран позже.

На цифровых экранах на станциях и в поездах отображается только запущенный участок между станциями «Новаторская» и «Тютчевская».

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
#метро
#станция
#участок
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На северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи
Депстрой Москвы: дольщики проблемного ЖК «Малыгина, 12» начали получать ключи
29 октября 2024, 07:12

Фото: istock/Kirill Sirotiuk

В Лосиноостровском районе Москвы дольщики проблемного ЖК «Малыгина, 12» начали получать ключи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента гражданского строительства столицы.
Жилой комплекс площадью 23 000 квадратных метров, состоящий из 137 квартир, начинало строить закрытое акционерное общество «Финансовая корпорация», которая в 2014 году была признана банкротом.

Покупатели квартир создали товарищество собственников жилья, однако не смогли завершить строительство самостоятельно. В связи с этим власти Москвы приняли решение достроить дом за счет городского бюджета.

В 2020 году права на завершение строительства были переданы Московскому фонду дольщиков. В июле 2024 года дом был сдан в эксплуатацию.

Сообщается, что на данный момент уже вручено 54 комплекта ключей и подписано 75 актов приема-передачи квартир. Отмечается, что в столице с участием депстроя достраивается ещё 6 проблемных объектов. Квартиры должны будут получить около 2 5000 дольщиков.

Ранее стало известно, что в Реутове завершилось строительство часовни в честь святого князя Даниила Московского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
#квартиры
#дом
#комплекс
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День памяти мученика Лонгина Сотника 29 октября: как сохранить здоровье и не лишиться денег
29 октября 2024, 00:05

Фото: iStock/Vera Tikhonova

29 октября отмечается день памяти мученика Лонгина Сотника согласно церковному календарю. В народе этот день известен как Лонгин Сотник.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 29 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Лонгин Сотник — история

Святой Лонгин служил в годы земной жизни Иисуса Христа под руководством прокуратора Понтия Пилата в Иудее. Он командовал отрядом, который дежурил у креста на Голгофе. Согласно церковному Преданию, именно Лонгин пронзил копьем ребра распятого Спасителя. От истекшей крови и воды он исцелился от болезненных глаз.

Последние страдания Христа на кресте и различные знамения, сопровождавшие это событие, глубоко потрясли воина, он уверовал в Спасителя, произнеся слова: «Воистину, это Сын Божий».

После казни и погребения Христа Лонгин оставался на страже у Гроба Господня. Став свидетелями Воскресения, он и двое его товарищей приняли крещение от апостолов и решили оставить службу.

Они отправились на родину Лонгина — в Каппадокию, где начали проповедовать о Христе. Благодаря их усилиям христианство быстро распространилось в этом регионе.

По указанию иудейских старейшин Понтий Пилат послал отряд для казни Лонгина и его соратников. Когда этот отряд встретил святого мученика, он пригласил воинов на трапезу и открыл им свою истинную сущность. Воины хотели отпустить Лонгина и его друзей, но они отказались бежать, заявив о готовности пострадать за Христа.

В итоге мучеников казнили, отрубив им головы, которые были отправлены Понтию Пилату, а тела похоронили согласно их завещанию.

Пилат велел выбросить головы мучеников на свалку вне города. Спустя время одну из голов нашла слепая женщина, пришедшая в Иерусалим поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и велел найти его голову и похоронить. Слепую провели к свалке, где, прикоснувшись к голове мученика, она прозрела. Затем женщина забрала голову святого в Каппадокию, где и похоронила её.

Традиции

На Руси Лонгина почитали как исцелителя глазных заболеваний. Люди, страдающие от подобных недугов, обращались за помощью к его иконе и молились о здоровье близких с проблемами со зрением.

В этот день хозяйки доставали зимние тулупы и шубы. По традиции их следовало проветрить на первом морозе и прогреть на последнем солнце.

Фото: iStock/boggy22

Что можно делать 29 октября 2024

На Лонгин Сотник верующие традиционно читали молитвы и обращались к иконе святого Лонгина, прося о исцелении глаз и возвращении зрения. В этот день наши предки устанавливали у забора колючие растения, чтобы отпугнуть злых духов.

Вечером собирались родственники, приглашали соседей и устраивали большой праздничный ужин. Начинали его всегда с молитвы, выражая благодарность и прося благословения.

Что нельзя делать 29 октября 2024

  • В этот день не стоит злиться, браниться и ругаться с кем-либо. В противном случае весь негатив, накопленный в этот день, может перерасти в серьезные проблемы;
  • Это неблагоприятное время для важных дел и встреч — возможны неприятности, потери, кражи и обманы;
  • В этот день особенно важно не брать с собой чужие вещи, даже случайно. Уходя с работы, не стоит уносить с собой чужую ручку или зонтик — это может привести в дом чужие беды;
  • Не рекомендуется совершать крупные покупки, так как это может вызвать финансовые проблемы;
  • На Лонгина нельзя находиться в грязном жилище. Важно вынести мусор, так как пыль и грязь могут привлечь нечистую силу, способную оставить домочадцев без зрения;
  • Молодым девушкам не следует гадать на любовь в этот день, иначе по поверью, она может не прийти к ним в течение трех лет.

Приметы на погоду

Если ветер усиливается и начинает дуть порывисто, это может быть знаком приближающегося дождя. Особенно стоит обратить внимание, если ветер дует с юго-запада — в этом случае можно готовиться к длительному периоду ненастья.

На ясном небе редкие облака предвещают морозную и солнечную погоду. А вот бледная луна, светящаяся в ночном небе, может сигнализировать о скором снеге и похолодании.

Также стоит учитывать появление инея на деревьях: он может свидетельствовать, что вскоре нас ожидает потепление.

Именины 29 октября 2024

Именины 29 октября отмечают обладатели таких имен, как Виола, Дементий, Домнин, Евпраксия, Евфросиния, Леонтий, Лонгин, Мал, Терентий.

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#церковь
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Актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» попал в смертельную автокатастрофу
Актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» скончался в автокатастрофе
28 октября 2024, 22:47

Фото: iStock/ Márton Sajben

В ночь на 25 октября актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» попал в ДТП и погиб.
Шпаковский скончался в возрасте 48 лет, сообщил Русский драматический театр Черноморского флота имени Бориса Лавренева, где проходил службу Шпаковский.

«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в театре флота, – Максим Александрович Шпаковский», — говорится в публикации театра в социальной сети.

Причиной смерти стали травмы, которые актёр получил, попав в дорожно-транспортное происшествие. Максима Шпаковского госпитализировали после автокатастрофы, но в больнице его спасти не смогли.

Актёр родился 10 ноября 1975 года, он окончил Ярославский государственный театральный институт. Максим Шпаковский известен по ролям в сериалах «Легавый 2», «Сваты 4», «Жена олигарха», «Синдром дракона» и «Исаев».

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Россиян выгнали из отеля в Турции из-за очков
«Shot Проверка»: Россиян с ребенком выгнали из отеля в Турции
28 октября 2024, 22:01

Фото: iStock/ rvbox

Российских туристов с маленьким ребёнком выгнали из пятизвёздочного отеля, обвинив их в «беспричинном» скандале из-за украденных очков.
Казанские туристы заплатили около полумиллиона рублей за отдых в пятизвёздочном отеле в Турции. Их выгнали на второй день после того, как они устроили переполох из-за очков для зрения, передает Телеграм-канал «Shot Проверка».

Спустя некоторое время после заселения туристы обнаружили пропажу очков стоимостью 70 тысяч рублей. Глава семьи настаивал на вызове полиции, но дал слово не писать заявление, если пропавшая вещь будет найдена. Через некоторое время сотрудница отеля вернула очки.

На следующий день после возвращения очков семейство не смогло попасть в номер — он был заблокирован. На ресепшене им сказали, что блокировка произошла из-за якобы беспочвенного скандала, устроенного семьей.

Администрация настояла на том, чтобы семья уехала из отеля. Семья с ребёнком пробыла рядом со зданием отеля половину ночи без еды и воды. За это время туристический оператор не смог решить проблему — сеье пришлось менять место отдыха.

Сейчас туристы не довольны тем, что их разместили в отеле гораздо дешевле предыдущего, но разницу в стоимости никто не вернул, как и расходы на трансфер и моральную компенсацию.

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