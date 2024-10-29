Бывший сенатор Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях. В связи с этим он просит перевести его в другую колонию в Мордовской Республике.