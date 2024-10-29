Бывший сенатор Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях. В связи с этим он просит перевести его в другую колонию в Мордовской Республике.
Об этом ТАСС рассказал его адвокат Эльмар Ализаде. По словам юриста, на территории Мордовии есть две колонии, в которых отбывают сроки заключённые пожизненно. В одной из них находится отец экс-сенатора Рауль Арашуков.
Бывший сенатор и его отец признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установили суд и следствие, Арашуковы создали преступную группировку, которая похитила у «Газпрома» газ на сумму более 30 миллиардов рублей.
Ранее Рауф Арашуков через своего адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. За эти деньги он хотел получить более комфортные условия содержания.
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Бывший сенатор и его отец признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установили суд и следствие, Арашуковы создали преступную группировку, которая похитила у «Газпрома» газ на сумму более 30 миллиардов рублей.
Ранее Рауф Арашуков через своего адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. За эти деньги он хотел получить более комфортные условия содержания.
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Александр Бойцов