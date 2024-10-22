На экс-сенатора Арашукова завели дело за взятку в «Черном дельфине»

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Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Осужденного подозревают в том, что он через адвоката дал взятку сотруднику ФСИН в Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания. Отмечается, что размер взятки составляет не менее трех миллионов рублей.
Сотрудник колонии сообщил о данном преступном действии в правоохранительные органы. Арашукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК, по ней может грозить до восьми лет лишения свободы.
Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.
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Сотрудник колонии сообщил о данном преступном действии в правоохранительные органы. Арашукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК, по ней может грозить до восьми лет лишения свободы.
Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.
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Екатерина Коршунова