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Появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в «Черном дельфине»

22 октября 2024, 13:57
Фото: iStock/Ivan P

Фото: iStock/Ivan P

ФСБ России показала видео, как бывший сенатор Рауф Арашуков, отправленный в колонию «Черный дельфин» на пожизненный срок, предлагает взятку в 5 млн рублей за улучшение условий содержания. Кадры публикует РИА Новости. На одном фрагменте видно, как экс-сенатор с улыбкой показывает сумму взятки на пальцах, а на другом — признается, сколько предложил денег.


Ранее СК РФ сообщал, что экс-сенатор Рауф Арашуков через адвоката дал не менее 3 млн рублей сотруднику ФСИН в Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания, однако тот сообщил обо всем правоохранителям.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.



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Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте
Журналист Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна в Ташкенте
22 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/jorgeantonio

Российская журналистка Инесса Паперная, работавшая в интернет-издании «Лента.ру» и журнале «Профиль», погибла во время отпуска в Узбекистане, предположительно, отравившись болотным газом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Во время отпуска журналистка и ее спутник находились в отеле «Караман палас» в Узбекистане. Вечером в воскресенье, 20 октября, им пришла посылка, однако никто из пары не открывал дверь.

Спустя некоторое время сотрудники отеля вскрыли дверь номера, где были обнаружены тела журналистки и ее спутника. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодых людей стал газ, который попал в вентиляционную систему номера. По факту произошедшего проводится проверка.

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Имитация полового акта: учительница по вокалу из Белоруссии годами совращала 12-летних учениц в Москве, подробности
22 октября 2024, 13:44

Фото: iStock/Motortion

Коллеги Екатерины Кирсановой из Москвы стали замечать странности в ее поведении. 44-летняя преподавательница вокала, работавшая в нескольких детских секциях столичных дворцов культуры, уделяла особенное внимание девочкам, которое из материнской любви постепенно переросло в сексуальные домогательства. Об учительнице-педофиле расскажет «Радио 1».

Странная любовь к девочкам


Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

Лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила изданию «Комсомольская правда» о том, что во время совместных поездок на концерты Кирсанова предпочитала проживание с ученицами-девушками, а не с другими преподавательницами. После того, как одна из учениц неосторожно упомянула о подозрительном внимании со стороны Кирсановой, выяснилось, что подобные случаи имели место и с другими подростками.

Преподаватель вела занятия в смешанных группах, однако уделяла повышенное внимание именно девочкам. Узнав об этом, коллеги Кирсановой обратились в правоохранительные органы.

Что известно об учительнице-педофиле из Москвы


Кирсанова родом из Белоруссии. Окончила музыкальное училище и педагогический университет в Минске. Приблизительно десять лет назад переехала в Москву, работала в школах. Левченко утверждает, что Кирсанова действовала по классической схеме педофилии, выискивая детей, испытывающих дефицит родительской любви и внимания. Она отмечает, что среди учеников Кирсановой были дети из благополучных семей, однако с чрезмерно занятыми родителями.

Как только девочки привязывалась к ней, Кирсанова начинала использовать тактильный контакт – прикосновения, объятия, которые первоначально носили невинный характер. Постепенно эта дистанция сокращалась, и в какой-то момент педагог предлагала ученицам дополнительные занятия у себя дома, где совращала детей.

Фото: iStock/fotoember

Совращения 12-летних девочек


Одна из бывших учениц Кирсановой Алина рассказала, как преподавательница совершала над ней действия сексуального характера. Это произошло во время поездки в Европу в 2015 году. Алине было 12.

«Она в номере посадила меня рядом и начала: «Я же вижу, что ты что-то ко мне чувствуешь. Скажи, что ты меня любишь». Я сказала, что да, имея в виду, что люблю ее как маму», — рассказала Алина.

Затем Кирсанова совратила девочку. За поцелуями и объятиями последовала имитация полового акта, стимулирование интимных зон девочки, оральный секс.

Алина была далеко не единственной жертвой Кирсановой. Педагога задержали в квартире другой бывшей ученицы. Они жили вместе. Теперь девушке уже есть 18, но «любимая учительница» совратила ее в 15 лет. Следствие собирает доказательную базу и ищет других пострадавших. Женщине уже предъявлено обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 20 лет колонии.

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#дети
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#москва
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#педофилия
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На экс-сенатора Арашукова завели дело за взятку в «Черном дельфине»
На экс-сенатора Арашукова завели дело из-за взяток на ₽3 млн сотруднику ФСИН
22 октября 2024, 13:10

Фото: iStock/Akintevs

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Осужденного подозревают в том, что он через адвоката дал взятку сотруднику ФСИН в Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания. Отмечается, что размер взятки составляет не менее трех миллионов рублей.

Сотрудник колонии сообщил о данном преступном действии в правоохранительные органы. Арашукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК, по ней может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.

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#фсин
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#взятка
#тюрьма
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SCMP: женщина посадила детей на уличный кондиционер 23 этажа из-за ссоры с мужем
22 октября 2024, 12:38

Фото: istockphoto/vchal

Женщина посадила детей на уличный кондиционер 23-го этажа из-за ссоры с мужем в Китае, пишет South China Morning Post.
Уточняется, что инцидент произошел 10 октября, когда одна из соседок увидела девочку и мальчика. Девочка громко кричала и плакала. Мать в это время ссорилась с мужчиной, не давая ему подойти к детям.

Соседка вызвала спасателей, которые спасли ребят. Причины ссоры неизвестны, как и то, ждет ли женщину наказание в результате инцидента. Предварительно, она хотела досадить супругу. Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на ребенка в коляске едва не упал выброшенный из окна пакет с мусором.

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#мир
#китай
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#новости
#семья
#скандал
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Стрелявшим в помощника российского депутата оказался рецидивист с Украины
ТАСС: в помощника депутата Алихаджиева стрелял рецидивист с Украины
22 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/BrianAJackson

Киллером, который стрелял в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье, оказался неоднократно судимый гражданин Украины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Отмечается, что на родине рецидивиста судили за грабеж и разбой, в России — за незаконный оборот наркотиков.
«Он является гражданином Украины, мужчина неоднократно судим. На территории Украины привлекался к ответственности за грабеж и разбой, на территории России - за незаконный оборот наркотиков», — отметил источник агентства.
Ранее сообщалось, что заказчик убийства помощника депутата обещал заплатить киллеру 20 млн рублей. Отмечалось, что наниматель и исполнитель были ранее знакомы, отбывали вместе срок.

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#одинцово
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#видео
#награда
#мужчина
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Выброшенный из окна мусор чуть не придавил коляску с ребенком в ЛО — видео
22 октября 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Выброшенный из окна мусорный пакет в Мурино под Питером чуть не придавил ребенка в коляске, упав в нескольких сантиметрах от нее. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
На записи можно увидеть, как на Привокзальной площади пакет с мусором падает рядом со стоящей у скамейки коляской, после родители поспешно уходят с ребенком подальше от места случившегося.
По предварительной информации, пакет выбросил ребенок, его родители уже принесли отцу девочки извинения. Взрослым предстоит личная встреча с пострадавшей стороной.

Ранее сообщалось, кто напал на сотрудников ДПС в Ленинградской области. Уточнялось, что нападавшие были в нетрезвом виде.

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#новости
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В Нижегородской области вертолет санавиации совершил жесткую посадку
22 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/MMADIA

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу в Нижегородской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальную службу санитарной авиации (НССА) Ростеха.
Уточняется, что на борту воздушного судна находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили предотвратить серьезную аварию.

Согласно предварительной информации, вертолет пришлось посадить из-за проблем технического характера. Отмечается, что один из пилотов повредил ногу, остальные получили ушибы. На место происшествия направлены два вертолета для эвакуации людей.

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#пострадавший
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Азербайджанская свадьба закончилась трагедией: что произошло с 20-летней невестой, которую искали больше месяца
22 октября 2024, 11:53

Фото: istockphoto /Bojan Jeremic

20-летняя Гульнара Велиева и 36-летний Самир Габибов связали себя узами брака. Согласно азербайджанским обычаям, за союз поручились родители обеих сторон. Однако всего через неделю молодая невеста бесследно исчезла. О том, что произошло в семье молодоженов расскажет «Радио 1».

Молодая азербайджанская семья


В соответствии с азербайджанскими обычаями, молодожены не жили вместе до свадьбы и практически не общались наедине. Все вопросы, касающиеся свадьбы, решали их родители. По словам подруг, Гульнара желала замужества, но была не в восторге от своего избранника. Мужчина был значительно старше, отличался строгими принципами и был весьма вспыльчив. Например, он не позволял молодой супруге находиться в компании подруг, общаться разрешалось лишь с матерью. Также интернет-общение было строго ограничено.

Всего за короткий срок совместной жизни Самир заставил Гульнару удалить свою страницу в социальных сетях. В результате постоянной ревности и запретов, девушка стала вести замкнутый образ жизни.

Пропажа 20-летней дочери


Через неделю после свадьбы 20-летняя Гульнара пропала. В последний раз она говорила с матерью по телефону накануне вечером. Молодой муж заверял, что утром Гульнара вышла из дома на прием к врачу, но так и не вернулась. Уже на следующий день родители девушки обратились в полицию с заявлением. К поискам также подключились волонтеры и неравнодушные местные жители.


Кем оказался Сабир

Фото: istockphoto /FOTOKITA


Первым под подозрение попал Самир Габибов, так как именно он был последним, кто видел жену. Странным было то, по какой причине девушка вдруг пошла утром к врачу, хотя должна была отправиться в университет. Во время допроса полицейские заметили, что Габибов не проявляет особой тревоги из-за исчезновения своей возлюбленной. После того как девушка не вернулась домой, он не начал поиски и не проявил беспокойства.

В дальнейшем насторожило то, что Габибов не участвовал в поисках супруги и вел себя крайне безразлично. В ходе обыска следователи обнаружили оба паспорта Валиевой: российский и заграничный. О Самире Габибове известно очень мало. Удивительно, но даже его родители толком не знали, каким образом он зарабатывает на жизнь. Знакомые мужчины отмечали, что некоторое время он трудился в петербургском порту.

Габибов старался избегать лишнего внимания: у него не было близких друзей, а в социальных сетях он использовал закрытый профиль с псевдонимом. Словом, знакомые упоминали, что перед этим он уже был в браке и у него есть маленький ребенок.


Тело молодой супруги


Фото: istockphoto /Synthetic-Exposition

Более месяца девушку искали полиция, волонтеры и родственники. 26 мая следствие получило первые улики, которые привели к задержанию главного подозреваемого. Им оказался Самир Габибов. На следующий день после ареста мужчина указал место, где спрятано тело его молодой супруги. Вечером 21 апреля 2016 года Гульнара находилась дома одна. Самир вернулся около двух часов ночи в нетрезвом состоянии. Когда он пришёл, то заметил на телефоне жены мессенджер.

Накануне пара ссорилась, поскольку мужчина не хотел, чтобы его жена общалась в социальных сетях. Гульнара удалила приложение, но позднее вновь его установила, что вызвало гнев Сабира. На судебном заседании он пытался убедить всех, что она была неверной и переписывалась с другими мужчинами. По его словам, именно увиденные сообщения вызвали его ярость.

Габибов поддался эмоциям и начал избивать молодую жену. Когда он успокоился, то осознал, что она погибла. Попытавшись скрыть преступление, он вывез тело в лес за город и тщательно его спрятал. Судмедэксперты зафиксировали множество травм, что свидетельствовало о длительном избиении девушки.

Гособвинитель попросил для душегуба четырнадцать лет колонии строгого режима, а адвокат Самира рассчитывал на восемь. В итоге суд приговорил Габибова к девяти годам, а также обязал выплатить пять миллионов рублей в пользу семьи погибшей. Сабир выразил свое раскаяние перед близкими девушки, а также выразил надежду на смягчение приговора, ссылаясь на то, что у него остался малолетний ребенок от первого брака.

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Пьяный подполковник МО РФ с женой напали на сотрудников ДПС в Ленобласти
22 октября 2024, 11:43

Фото: istockphoto/blinow61

Нападение на сотрудников ДПС в Ленобласти совершили нетрезвый офицер Минобороны и его жена, информирует Telegram-канал 47news.
Известно, что все произошло ночью на трассе Сертолово-Огоньки, где УАЗ-«буханка» стал участником ДТП с другим автомобилем. Позже выяснилось, что управлял УАЗом сын подполковника, а рядом с ним был сам офицер с супругой.

«В дежурной части УМВД по Всеволожскому району находятся подполковник Министерства обороны, младший сержант и инструктор того же полигона в Сертолово. Это отец, сын и супруга — семья военнослужащих Цой», — сказано в публикации.
После того, как на место прибыли сотрудники ДПС, злоумышленники ударили одного из них по голове. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. В военном ведомстве ситуацию никак ​не комментировали.

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