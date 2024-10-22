Появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в «Черном дельфине»

Фото: iStock/Ivan P
ФСБ России показала видео, как бывший сенатор Рауф Арашуков, отправленный в колонию «Черный дельфин» на пожизненный срок, предлагает взятку в 5 млн рублей за улучшение условий содержания. Кадры публикует РИА Новости. На одном фрагменте видно, как экс-сенатор с улыбкой показывает сумму взятки на пальцах, а на другом — признается, сколько предложил денег.
Ранее СК РФ сообщал, что экс-сенатор Рауф Арашуков через адвоката дал не менее 3 млн рублей сотруднику ФСИН в Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания, однако тот сообщил обо всем правоохранителям.
Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.
Читайте также:
На экс-сенатора Арашукова завели дело за взятку в «Черном дельфине»
Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову
Пожизненно заключенный экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым
Данил Пономарев