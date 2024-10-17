Пожизненно заключенный экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание за заказные убийства, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил у него помощи.
«Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более, что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель. Но это не оправдывает меня и мои ошибки», — написал Арашуков в своих соцсетях.
Он также попросил Кадырова помочь ему и его семье в сложившейся ситуации, отметив, что кроме него никто не сможет этого сделать. Какая именно помощь требуется, бывший сенатор не уточнил.
Напомним, Арашуков отбывает пожизненный срок по делу о заказных убийствах в колонии «Черный дельфин». Такое же наказание получил и его отец. Следствие установило, что Арашуков создал преступное сообщество, которое действовало на территории Северо-Кавказского федерального округа, которое действовало около 17 лет.
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