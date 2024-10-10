Бывший сотрудник Дурова назвал Ирину Болгар сталкершей и раскрыл ее многомиллионные траты

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Бывший пресс-секретарь основателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин сообщил о «патологической страсти к роскоши» Ирины Болгар, называющей себя матерью троих детей бизнесмена. В своем Telegram-канале Лобушкин также рассказал о ее многомиллионных тратах.
По его словам, в 2019 году основатель Telegram перевел Болгар 7 млн евро единоразово для поддержки троих детей.
Однако спустя некоторое время женщина назвала эти деньги «личными сбережениями». Факт того, что все денежные средства изначально предназначались для детей, легко доказуем, по этой причине сторона предпринимателя выступает за разрешение данного вопроса в суде, подчеркнул бывший пресс-секретарь Дурова.
Лобушкин добавил, что Болгар плохо скрывает «свою патологическую любовь к роскоши». Он отметил, что Ирина потратила 18 млн долларов со счетов Дурова на дорогие бренды и украшения.
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«Расчет был 10 тысяч долларов на ребенка в месяц до достижения 23-летия», — пояснил Лобушкин.
Однако спустя некоторое время женщина назвала эти деньги «личными сбережениями». Факт того, что все денежные средства изначально предназначались для детей, легко доказуем, по этой причине сторона предпринимателя выступает за разрешение данного вопроса в суде, подчеркнул бывший пресс-секретарь Дурова.
Лобушкин добавил, что Болгар плохо скрывает «свою патологическую любовь к роскоши». Он отметил, что Ирина потратила 18 млн долларов со счетов Дурова на дорогие бренды и украшения.
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Екатерина Коршунова