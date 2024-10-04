Болгар опровергла слова представителя Дурова о том, что они не были парой

Фото: iStock/Irina Gutyryak
Ирина Болгар опровергла слова представителя создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что они не были парой. Об этом она написала в своих соцсетях.
Ранее представитель Дурова в интервью газете The New York Times заявил, что предприниматель и мать его детей Ирина Болгар не были парой.
Женщина подчеркнула, что уже предоставила американскому изданию весомые доказательства, опровергающие сказанное представителем Дурова. В частности, у неё есть переписка, которая подтверждает, что Дуров считал их отношения семейными.
Ранее Болгар в беседе с изданием Politico заявила, что в 2018 году Дуров собирался перевезти её и их общих детей в Париж, где оплачивал бы им аренду дома за более чем семь миллионов рублей в месяц. При этом сам планировал жить отдельно.
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Женщина подчеркнула, что уже предоставила американскому изданию весомые доказательства, опровергающие сказанное представителем Дурова. В частности, у неё есть переписка, которая подтверждает, что Дуров считал их отношения семейными.
Ранее Болгар в беседе с изданием Politico заявила, что в 2018 году Дуров собирался перевезти её и их общих детей в Париж, где оплачивал бы им аренду дома за более чем семь миллионов рублей в месяц. При этом сам планировал жить отдельно.
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Анастасия Чинкова