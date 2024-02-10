Бывший «вагнеровец» посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Новое левое правительство Дональда Туска в Польше планирует разработать и ввести в действие закон о разжигании ненависти, который может привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму тех, кто утверждает, что существует только два пола. Об этом сообщило издание Remix.