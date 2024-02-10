Бывший «вагнеровец» посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Фото: Дарья Игумнова/«Радио 1»
Участник специальной военной операции на Украине посетил стенд Московской области на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Бывший сотрудник частной военной компании «Вагнер» рассказал о своих впечатлениях от увиденного и совсем немного о жизни в окопах.
Боец по имени Василий сообщил корреспонденту «Радио 1», что сейчас, после выполнения боевой задачи, он находится в отпуске. Располагая свободным временем, он не упустил случая посетить такое масштабное мероприятие, как выставка «Россия».
Обладатель медалей за Артёмовск (Бахмут), Соледар и государственной награды «За отвагу», рассказал, что на подмосковном стенде ему понравилось абсолютно всё, начиная от погружения в реальность при открывании «Двери в Подмосковье» и виртуальной игры «Знаменосцы Победы» посвящённой водружению Красного знамени над рейхстагом, до мастер-классов и викторин.
Фото: Дарья Игумнова/«Радио 1»
Сам он наверняка чувствует себя старше. Солдат не стал скрывать, что, кроме чувства Родины, отправиться на СВО заставило его также желание заработать. Ведь он из многодетной семьи, надо было помогать матери и двум сёстрам.
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Как и все воевавшие, бывший «вагнеровец» не слишком охотно рассказывал о своём пребывании «за ленточкой». Вкратце его слова можно свести к одному: когда не стреляют — нормально, при обстрелах — хуже и опаснее. Всем, кто служит, воюет или собирается на передовую, Василий рекомендовал во что бы то ни стало сохранять холодную голову, подчеркнув, что в бою это жизненно важно.
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Обладатель медалей за Артёмовск (Бахмут), Соледар и государственной награды «За отвагу», рассказал, что на подмосковном стенде ему понравилось абсолютно всё, начиная от погружения в реальность при открывании «Двери в Подмосковье» и виртуальной игры «Знаменосцы Победы» посвящённой водружению Красного знамени над рейхстагом, до мастер-классов и викторин.
«То, как здесь всё выстроено, — это настоящий тренажёр для воспитания подлинного патриотизма в молодёжи», — сказал 25-летний доброволец Василий.
Фото: Дарья Игумнова/«Радио 1»
Сам он наверняка чувствует себя старше. Солдат не стал скрывать, что, кроме чувства Родины, отправиться на СВО заставило его также желание заработать. Ведь он из многодетной семьи, надо было помогать матери и двум сёстрам.
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Как и все воевавшие, бывший «вагнеровец» не слишком охотно рассказывал о своём пребывании «за ленточкой». Вкратце его слова можно свести к одному: когда не стреляют — нормально, при обстрелах — хуже и опаснее. Всем, кто служит, воюет или собирается на передовую, Василий рекомендовал во что бы то ни стало сохранять холодную голову, подчеркнув, что в бою это жизненно важно.
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