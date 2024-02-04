Сегодня на выставке-форуме «Россия» прошёл День инфраструктуры и среды для жизни

Фото: Дмитрий Белицкий
Сегодня, 4 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл тематический день «Инфраструктура и среда для жизни». Участие в деловом кластере тематического дня принял министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Открыло работу форума пленарное заседание под председательством заместителя главы правительства Российской Федерации, председателя Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Марата Хуснуллина. В своём выступлении вице-премьер, в частности, сообщил, что правительство планирует продлить действие программы «Семейная ипотека». Также будет поддержано соответствующее кредитование на Дальнем Востоке и в новых российских регионах.
Фото: Дмитрий Белицкий
Затем прошли экспертные панели, в рамках которых обсуждалось будущее малых городов, реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, их связь с жизнью и интересами городских сообществ.
«Наша программа по строительству социальных объектов в прошлом году была выполнена на сто процентов. В этом году мы готовимся завершить строительство большой современной детской больницы в Красногорске, которая будет открыта уже этим летом. В марте приступаем к строительству нового знакового проекта — центральной районной больницы в Балашихе. Её мощность составит более 1100 коек. Оба эти проекта реализуются при поддержке президента и с участием средств бюджета», — рассказал министр строительного комплекса Московской области
Фото: Дмитрий Белицкий
На стенде Московской области свои мастер-классы «Построй город будущего» и «Нарисуй свою мечту» провели студенты техникума имени С.П. Королева. Гости выставки принимали активное участие в тематических викторинах от АО МСУ-1 и Концерна Крост. Знание достижений строительной отрасли в Подмосковье участники форума проверили на викторинах регионального Минстройкомплекса.
Фото: Дмитрий Белицкий
Каждый, кто сегодня смог побывать на мероприятии, открыл для себя что-то новое в сфере строительства.
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Фото: Дмитрий Белицкий
«Наша программа по строительству социальных объектов в прошлом году была выполнена на сто процентов. В этом году мы готовимся завершить строительство большой современной детской больницы в Красногорске, которая будет открыта уже этим летом. В марте приступаем к строительству нового знакового проекта — центральной районной больницы в Балашихе. Её мощность составит более 1100 коек. Оба эти проекта реализуются при поддержке президента и с участием средств бюджета», — рассказал министр строительного комплекса Московской области
Фото: Дмитрий Белицкий
На стенде Московской области свои мастер-классы «Построй город будущего» и «Нарисуй свою мечту» провели студенты техникума имени С.П. Королева. Гости выставки принимали активное участие в тематических викторинах от АО МСУ-1 и Концерна Крост. Знание достижений строительной отрасли в Подмосковье участники форума проверили на викторинах регионального Минстройкомплекса.
Фото: Дмитрий Белицкий
Каждый, кто сегодня смог побывать на мероприятии, открыл для себя что-то новое в сфере строительства.
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Александр Бойцов