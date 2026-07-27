Бывший заместитель министра сельского хозяйства России ответил, как правильно выбрать дыню
Бывший замминистра сельского хозяйства России, доктор экономических наук Леонид Холод поделился рекомендациями по выбору качественной дыни. Об этом сообщается 27 июля.
По словам специалиста, при покупке стоит обращать внимание на внешний вид, аромат, окраску и плотность плода, пишет «Татар-информ». Холод пояснил, что дыня сорта «торпеда» должна иметь желтый или сероватый оттенок и выраженный приятный запах. Дыня «колхозница», в свою очередь, должна быть желтой, допускается наличие зеленых прожилок на поверхности.
Эксперт подчеркнул, что перезрелая дыня не должна быть чересчур мягкой. Как и в случае с арбузом, признаком зрелости служит глухой звук при легком постукивании.
Спикер также напомнил, что массовый сезон дынь из стран Северного полушария стартует в конце июня. Такие плоды появляются на прилавках в июне–июле и реализуются вплоть до декабря.
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