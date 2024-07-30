Четыре гражданина Узбекистана пытались попасть в РФ в грузовике с дынями

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Четыре гражданина Узбекистана попытались незаконно попасть в Россию, спрятавшись в грузовике с дынями. Об этом сообщает Mash.
Фуру остановили для досмотра на российской границе в посёлке Озинки Саратовской области. С документами было все в порядке, однако в самом конце прицепа среди плодов прятались четыре мигранта, которые хотели незаконно попасть в Россию.
При нарушителях обнаружили только пятилитровую бутылку, в которую они ходили в туалет, не покидая автомобиля.
В итоге на нарушителей и водителя завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы РФ. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
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При нарушителях обнаружили только пятилитровую бутылку, в которую они ходили в туалет, не покидая автомобиля.
В итоге на нарушителей и водителя завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы РФ. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
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Элина Позднякова