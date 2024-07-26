Бывший замминистра обороны Булгаков отказался признать вину в коррупции

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Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков отказался признать себя виновным в коррупции. Об этом правоохранительные органы сообщили информационному агентству ТАСС.
По словам собеседника агентства, арестованный генерал выразил «готовность сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность».
Ранее стали известны причина ареста Булгакова. Следователи полагают, что генерал мог бы скрыться и повлиять на свидетелей по делу.
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Александр Климов