На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка

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На супругу задержанного бывшего замминистра обороны России генерала Дмитрия Булгакова было оформлено три земельных участка общей площадью почти 3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает «Лента.ру» на основе анализа данных из деклараций чиновника.
В последней опубликованной декларации доход Булгакова от 2019 года составлял 15 243 973,25 руб.. Доход его жены за тот же временной период равен 225 943,54 руб. Также супруга фигуранта дела о коррупции имела в собственности легковой автомобиль марки Toyota.
Согласно информации источника, через несколько лет после начала работы в Минобороны, в 2010-2011 годах у Булгакова был зафиксирован резкий рост дохода. В 2009 году его общий годовой доход составил 1 648 710 рублей, в 2010-м — 9 495 705 рублей, а в 2011-м — 18 147 933 рубля.
Напомним, в пятницу, 26 июля, бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали и арестовали в Москве. Генерал проходит по делу о коррупции. На данный момент он находится в СИЗО.
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Согласно информации источника, через несколько лет после начала работы в Минобороны, в 2010-2011 годах у Булгакова был зафиксирован резкий рост дохода. В 2009 году его общий годовой доход составил 1 648 710 рублей, в 2010-м — 9 495 705 рублей, а в 2011-м — 18 147 933 рубля.
Напомним, в пятницу, 26 июля, бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали и арестовали в Москве. Генерал проходит по делу о коррупции. На данный момент он находится в СИЗО.
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Екатерина Коршунова