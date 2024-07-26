Стала известна уникальность уголовного дела бывшего зама Шойгу

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков стал первым в современной истории России генералом армии, попавшим под следствие, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
По данным газеты, расследование в отношении Булгакова инициировало управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ.
Генерал был задержан после обыска по месту жительства, доставлен в здание следственного главка в Техническом переулке, допрошен и отправлен в изолятор временного содержания (ИВС). Впоследствии Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу на два месяца. Как отмечает «Коммерсантъ», разбирательство проходило в тайне, а карточка дела даже не была зарегистрирована в базе данных Мосгорсуда.
О задержании и аресте Булгакова было объявлено днем в пятницу, 26 июля.
Читайте также:
На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка
Жалобы мобилизованных, взятки, отставка Путиным: как чиновник Минобороны Булгаков угодил в СИЗО
Главу ВСК Минобороны арестовали за махинации с закупкой томографа в 121 млн
Генерал был задержан после обыска по месту жительства, доставлен в здание следственного главка в Техническом переулке, допрошен и отправлен в изолятор временного содержания (ИВС). Впоследствии Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу на два месяца. Как отмечает «Коммерсантъ», разбирательство проходило в тайне, а карточка дела даже не была зарегистрирована в базе данных Мосгорсуда.
О задержании и аресте Булгакова было объявлено днем в пятницу, 26 июля.
Читайте также:
На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка
Жалобы мобилизованных, взятки, отставка Путиным: как чиновник Минобороны Булгаков угодил в СИЗО
Главу ВСК Минобороны арестовали за махинации с закупкой томографа в 121 млн
Александр Климов