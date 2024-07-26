Жалобы мобилизованных, взятки, отставка Путиным: как чиновник Минобороны Булгаков угодил в СИЗО

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Минобороны России продолжаются серьезные чистки. В пятницу, 26 июля, бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова задержали и арестовали в Москве.
О том, за что арестовали Булгакова, почему Путин отправил его в отставку и как бывший замминистра заработал «Героя России» расскажет редакция «Радио 1».
Дмитрию Витальевичу Булгакову 69 лет. Он занимал пост замминистра обороны в 2008-2024 годах. С 2010 года Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ, генерал руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Также Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, которые находятся в пользовании российского оборонного ведомства, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Его подозревают в коррупции и противоправных деяниях.
В настоящее время генерал находится в СИЗО. С фигурантом дела проводятся необходимые следственные действия. Сколько именно времени он проведет в СИЗО, пока не раскрывается.
В мае 2016 года Булгаков получил награду «Герой России» — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». В период с 2015 по 2017 год он курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины, также отвечал за снабжение российских войск в Сирии.
24 сентября 2022 года глава российского государства Владимир Путин освободил от должности Дмитрия Булгакова «в связи с переходом на другую работу». Позже экс-замминистра был назначен генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
Отставка Булгакова произошла спустя три дня после начала частичной мобилизации и большого потока жалоб мобилизованных на обеспечение экипировкой и бытовые условия.
Читайте также:
Арестован экс-замминистра обороны Булгаков
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников
Биография арестованного Дмитрия Булгакова
Дмитрию Витальевичу Булгакову 69 лет. Он занимал пост замминистра обороны в 2008-2024 годах. С 2010 года Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ, генерал руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Также Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, которые находятся в пользовании российского оборонного ведомства, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.
Коррупция в Минобороны продолжается: за что арестовали экс-заместителя министра обороны Булгакова
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Его подозревают в коррупции и противоправных деяниях.
В настоящее время генерал находится в СИЗО. С фигурантом дела проводятся необходимые следственные действия. Сколько именно времени он проведет в СИЗО, пока не раскрывается.
За что Булгакову присудили звание «Герой России»
В мае 2016 года Булгаков получил награду «Герой России» — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». В период с 2015 по 2017 год он курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины, также отвечал за снабжение российских войск в Сирии.
Почему Путин отправил бывшего замминистра обороны Булгакова в отставку
24 сентября 2022 года глава российского государства Владимир Путин освободил от должности Дмитрия Булгакова «в связи с переходом на другую работу». Позже экс-замминистра был назначен генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
Отставка Булгакова произошла спустя три дня после начала частичной мобилизации и большого потока жалоб мобилизованных на обеспечение экипировкой и бытовые условия.
Читайте также:
Арестован экс-замминистра обороны Булгаков
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников
Екатерина Коршунова