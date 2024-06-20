Суд вынес приговоры фигурантам дела о покушении на главу Крыма Аксенова

Фото: сайт ФСБ РФ
Южный окружной суд вынес приговоры агентам украинской разведки, готовившим теракт на территории Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
Ведомство заявляет, что осужденные намеревались ликвидировать главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента региона Владимира Константинова и руководителя администрации Ялты Янину Павленко по заказу замглавы офиса украинского президента Романа Машовца. Сообщается о его тесной связи с минобороны Украины.
Сотрудники ФСБ произвели задержание всех фигурантов дела в мае прошлого года. Среди них Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. При проведении обысков у мужчин обнаружено до 6 кг взрывчатого вещества производства Великобритании.
Ранее суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-главу ДНР Захарченко.
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Сотрудники ФСБ произвели задержание всех фигурантов дела в мае прошлого года. Среди них Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. При проведении обысков у мужчин обнаружено до 6 кг взрывчатого вещества производства Великобритании.
Ранее суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-главу ДНР Захарченко.
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Олег Дикий