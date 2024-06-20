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Суд вынес приговоры фигурантам дела о покушении на главу Крыма Аксенова

ФСБ: агенты ГУР Украины, готовившие теракты в Крыму получили сроки
20 июня 2024, 11:49
Фото: сайт ФСБ РФ

Фото: сайт ФСБ РФ

Южный окружной суд вынес приговоры агентам украинской разведки, готовившим теракт на территории Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
Ведомство заявляет, что осужденные намеревались ликвидировать главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента региона Владимира Константинова и руководителя администрации Ялты Янину Павленко по заказу замглавы офиса украинского президента Романа Машовца. Сообщается о его тесной связи с минобороны Украины.

Сотрудники ФСБ произвели задержание всех фигурантов дела в мае прошлого года. Среди них Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. При проведении обысков у мужчин обнаружено до 6 кг взрывчатого вещества производства Великобритании.



Ранее суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-главу ДНР Захарченко.

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Родственники унесенной в штормовое море россиянки обвинили в трагедии ее друзей
Родственники унесенной в море в Сочи россиянки обвинили в трагедии ее друзей
20 июня 2024, 12:16

Фото: iStock/oporkka

Родственники липецкой модели, унесенной в штормовое море в Сочи, обвинили в трагедии ее друзей, с которыми девушка поехала на отдых. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Близкие 20-летней россиянки по имени Диана утверждают, что ее друзья, Андрей и Денис, должны были предостеречь ее. Сообщается, что девушка приехала на море в первый раз и не оценивала риски.

Поиски пропавшей продолжаются уже четвертые сутки, однако результатов до сих пор нет.

Напомним, 18 июня в сеть попали кадры, на которых Диана вместе со своим другом во время шторма заходит в море, после чего девушку смывает штормовой волной. Позже выяснилось, что друг пропавшей Денис якобы предупреждал, что ее может смыть волной, однако девушка ответила, что зайдет в воду «всего на одну минуту».

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Спасатели нашли тело подростка, утонувшего после побега из детского лагеря

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Водитель автобуса задавил женщину на перроне автостанции в Домодедове
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Водитель автобуса задавил женщину на перроне автостанции в Домодедове
20 июня 2024, 11:39

Фото: iStock/Iulianna Est

Смертельное ДТП произошло на автостанции в городском округе Домодедово утром в четверг, 20 июня, сообщает пресс-служба местной городской прокуратуры.
«Согласно предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, пытаясь уклониться от столкновения с другим автобусом, выехал на перрон автостанции и сбил стоявшую там 39-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль расследование этого происшествия и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Минтранс Московской области озвучил статистику по ДТП с детьми-пешеходами. По данным министерства, с начала года в регионе в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей, трое — погибли.

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#смерть
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Спасатели нашли тело подростка, утонувшего после побега из детского лагеря
20 июня 2024, 10:39

Фото: iStock/razaklatif

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели обнаружили тело пропавшего подростка, который сбежал из детского лагеря и утонул в реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе. Об этом проинформировали в СУ СК России по Пермскому краю.
Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы проводят осмотр. Для установления точной причины смерти подростка назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, трое подростков сбежали из лагеря «Ермак», чтобы искупаться. В результате один из них не смог вынырнуть. Согласно информации источника, мальчик не умел плавать. Сбежать компании подростков удалось во время тихого часа, один из них открыл окно с помощью ложки.

Ранее сообщалось, что в Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Под Новосибирском супруги до смерти замучили 10-летнюю дочь знакомой
20 июня 2024, 10:23

Фото: iStock/Irina_Geo

В Новосибирской области супружеская пара из села три дня жестоко обращалась с дочерью их знакомой, сообщает Следственный комитет региона.
Согласно данным следствия, знакомая попросила супругов присмотреть за своей 10-летней дочерью. С 14 по 17 июня они избивали девочку и лишали ее пищи.

В результате девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где скончалась. Отмечается, что супруги морили ребенка голодом, считая это способом «изгнания дьявола».

Супруги арестованы, против них возбуждено уголовное дело по обвинению в истязании и убийстве.

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Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону Заболотнева отстранили
20 июня 2024, 09:41

Фото: iStock/OlFedv

Временно исполняющего обязанности начальника захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации Telegram-канала, Заболотнев вступил в эту должность в апреле текущего года. Его предшественник Андрей Мусаев вышел на пенсию 22 апреля, но в отношении него также инициировали служебную проверку.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета допрашивают всех сотрудников СИЗО-1.

Ранее сообщалось, что ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2 500 тысячи рублей. Несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали.

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В яхт-клубе в Мытищах загорелся ангар с лодками
20 июня 2024, 09:21

Фото: iStock/Diy1

Пожар возник в ангаре на территории яхт-клуба в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло в деревне Степаньково. Причина пожара в настоящее время не уточняется.

Согласно данным ведомства, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Уточняется, что открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что 18 июня текущего года пожар на нефтебазе возник после атаки украинских беспилотников. Огонь локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

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#возгорание
#мытищи
#подмосковье
#мчс
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В Подмосковье задержали по горячим следам угонщика мотоцикла
20 июня 2024, 09:19

Фото: iStock/Diy1

Мужчину, похитившего мотоцикл в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина днём проходил по улице, увидел припаркованный мотоцикл и решил его угнать. Завести технику злоумышленник не сумел и просто откатил во двор своего дома. Сумма ущерба от кражи составила свыше 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели оперативно установить маршрут похищенного мотоцикла и личность угонщика — им оказался 39-летний местный житель. До того, как его нашли, он успел сломать у мотоцикла замок зажигания и срезать номера.

Технику вернули законному владельцу, а против угонщика завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#криминал
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В ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским
20 июня 2024, 09:12

Фото: iStock/Thomasaf

Житель Горловки Донецкой Народной Республики задержан по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских людей. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.
Согласно информации следствия, задержанный добавлял в соцсети видео и комментарии, которые направлены на унижение русских. Таким способом он пытался разжечь межнациональную рознь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, работал ли мужчина на украинские спецслужбы. Материалы передали в следственное управление СК России по региону для принятия соответствующего решения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Она собирала и передавала представителям спецслужб Украины информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.

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«Кости лица провалились до затылка»: Боец ЧВК «Вагнер» убил мужчину, вернувшись с СВО
Суд не стал повторно амнистировать участника СВО за новое убийство
20 июня 2024, 08:55

Фото: iStock/Yingko

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Руслан Магдиев после возвращения со спецоперации избил человека до смерти и надеялся избежать реального наказания из-за заслуг на фронте. Об этом пишет «Ъ».
Первый раз Магдиева осудили ещё в 2016 году в Петрозаводске за убийство двух и более человек, разбой и кражу. Тогда его приговорили к 9 годам и 11 месяцам. В ноябре 2022 года он заключил контракт на полгода с ЧВК «Вагнер». Отправившись в зону СВО, Магдиев отличился в боях за Артемовск и получил медаль «За отвагу». Из-за этого его помиловали и сняли судимость. В июне 2023 года он вернулся домой.

25 ноября 2023 года у Магдиева случился конфликт с мужчиной у кафе «Мечта», в ходе которого он избил 51-летнего оппонента до смерти. При этом экс-боец ЧВК «Вагнер» вернулся в кафе. Его задержали через три дня, обвинив в причинении смерти по неосторожности. Вину свою он признал и раскаялся.

При этом адвокат потерпевшей стороны Юлия Искрина считает, что убийство было умышленным. Магдиев не менее пяти раз ударил свою жертву ногой по голове с такой силой, что у убитого кости лица провалились до затылка. Она также уточнила, что «от потерпевшего никаких угроз не исходило, он даже защищаться не пытался».

16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области приговорил Руслана Магдиева к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Защита попросила апелляционную инстанцию заменить осужденному реальный срок на условный ввиду его заслуг на СВО и признания вины, однако 18 июня Оренбургский областной суд оставил приговор без изменений.

При этом защита потерпевшей стороны намерена опротестовать приговор причин и добиться переквалификации действий Магдиева на статью «убийство с особой жестокостью». Уже направлено соответствующее обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова.

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