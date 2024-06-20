Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону Заболотнева отстранили

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Временно исполняющего обязанности начальника захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации Telegram-канала, Заболотнев вступил в эту должность в апреле текущего года. Его предшественник Андрей Мусаев вышел на пенсию 22 апреля, но в отношении него также инициировали служебную проверку.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета допрашивают всех сотрудников СИЗО-1.
Ранее сообщалось, что ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2 500 тысячи рублей. Несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали.
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В настоящее время сотрудники Следственного комитета допрашивают всех сотрудников СИЗО-1.
Ранее сообщалось, что ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2 500 тысячи рублей. Несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали.
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Екатерина Коршунова