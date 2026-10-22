Бизнес-ланчи в российских городах подорожали до 479 рублей

22 октября 2026, 17:47

Число кафе с бизнес-ланчами в мегаполисах снизилось на 4%

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Средняя стоимость бизнес-ланча в городах-миллионниках России достигла 479 рублей. За два года количество заведений, предлагающих такие обеды, уменьшилось на 4%. Об этом свидетельствуют сведения аналитиков сервиса 2ГИС, сообщает «Петербургский дневник».