Бизнес-ланчи в российских городах подорожали до 479 рублей
Средняя стоимость бизнес-ланча в городах-миллионниках России достигла 479 рублей. За два года количество заведений, предлагающих такие обеды, уменьшилось на 4%. Об этом свидетельствуют сведения аналитиков сервиса 2ГИС, сообщает «Петербургский дневник».
По информации исследования, в октябре 2026 года бизнес-ланчи предлагали 11,7 тыс. заведений в 16 крупнейших городах страны. По сравнению с октябрем 2024 года их количество сократилось на 4%.
Больше всего заведений с бизнес-ланчами работает в Москве — около 3,9 тыс. За два года их число уменьшилось на 6%. Второе место занимает Санкт-Петербург с 2,9 тыс. заведений, что на 7% меньше показателя двухлетней давности. На третьей позиции находится Екатеринбург, где насчитывается 662 заведения с бизнес-ланчами. За два года их количество выросло на 4%.
В Санкт-Петербурге стоимость бизнес-ланчей различается в зависимости от района. Самые дорогие обеды предлагают в Курортном районе — в среднем за 594 рубля. На втором месте находится Петроградский район со средней стоимостью 501 рубль, на третьем — Центральный, где бизнес-ланч обходится в 471 рубль.
При этом Центральный район остается лидером по количеству заведений, предлагающих бизнес-ланчи: здесь работает более 550 таких точек.
В пятерку районов с наиболее дорогими бизнес-ланчами также вошли Адмиралтейский район со средней стоимостью 448 рублей, а также Василеостровский и Московский районы, где обед в среднем стоит 441 рубль.
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