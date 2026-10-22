Женщина случайно узнала о своей беременности за несколько часов до родов

22 октября 2026, 17:00

Британка узнала от врача о своей беременности за несколько часов до родов

Фото: iStock/Motortion

41-летняя жительница Великобритании Сэмми Эванс случайно узнала о беременности лишь за несколько часов до родов. Понять, в каком положении она находится, смог внимательный врач, сообщает This Morning.