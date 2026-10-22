Женщина случайно узнала о своей беременности за несколько часов до родов
41-летняя жительница Великобритании Сэмми Эванс случайно узнала о беременности лишь за несколько часов до родов. Понять, в каком положении она находится, смог внимательный врач, сообщает This Morning.
Женщина рассказала, что 14 сентября пришла на прием с жалобами на странную шишку на животе. Ее отправили на полное обследование, включавшее тест на беременность. Первый оказался отрицательным, но врач заметил слабую полоску и посоветовал сделать еще один дома — он дал положительный результат.
Британка призналась, что последние месяцы у нее не было менструаций, но она списывала это на похудение и возраст. Паниковать после теста она не стала, думая, что до родов еще далеко. Однако в ту же ночь Эванс проснулась от сильных болей в животе и вызвала скорую.
У пациентки начались схватки. Она не смогла их опознать, так как родила первого ребенка с помощью экстренного кесарева сечения. В итоге женщина родила здорового мальчика, которого назвали Ной.
Британка отметила, что не планировала детей со своим возлюбленным — 38-летним Тристоном Маккендом, и сначала не могла привыкнуть к мысли, что у нее есть сын. Она отметила, что считает малыша очень милым, а детей — благословением.
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