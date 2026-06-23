Бизнес-омбудсмен Татарстана рассказал о мерах поддержки ремесленников
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев призвал представителей бизнеса активнее пользоваться возможностями, которые открывает статус ремесленника. Об этом он заявил во время встречи с предпринимателями Атнинского района, передаёт «Татар-информ».
В ходе визита бизнес-омбудсмен рекомендовал местным мастерам познакомиться с работой Центра уникального мастерства и рассмотреть возможность получения официального статуса ремесленника. По его словам, район обладает большим потенциалом в этой сфере, поскольку здесь живут и работают люди, сохраняющие традиционные ремёсла и уникальные навыки.
Абдулганиев подчеркнул, что ремесленники могут не только развивать своё дело, но и представлять результаты своего труда на специализированных площадках, расширяя аудиторию и рынок сбыта продукции.
Напомним, что с конца 2025 года в Татарстане на законодательном уровне закреплён статус ремесленника. Его обладатели получают доступ к различным мерам государственной поддержки, включая льготное кредитование, участие в грантовых программах, а также освобождение от обязательной маркировки отдельных видов продукции.
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