Бизнес-омбудсмен Татарстана рассказал о мерах поддержки ремесленников

23 июня 2026, 18:31

Абдулганиев призвал предпринимателей Татарстана получить статус ремесленника

Фото: Istock / starets

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев призвал представителей бизнеса активнее пользоваться возможностями, которые открывает статус ремесленника. Об этом он заявил во время встречи с предпринимателями Атнинского района, передаёт «Татар-информ».