В Татарстане действуют временные лимиты на продажу бензина на некоторых АЗС
В Татарстане на некоторых автозаправочных станциях временно ввели ограничения на продажу бензина. Лимиты действуют на период проведения технических работ на АЗС, сообщили в пресс-службе главы республики.
Это сделано «во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации». В региональном руководстве подтвердили наличие очередей за топливом на отдельных заправках. Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам самым тщательным образом разобраться в ситуации и решить возникший вопрос.
Ранее в Кемеровской области в мае зафиксировали рост цен на основные виды автомобильного топлива по сравнению с началом года. Наибольшее подорожание отметили для бензина марки АИ-98, который сейчас в среднем стоит 87,26 рубля за литр. В декабре 2025 года его цена составляла 83,92 рубля. Таким образом, стоимость этой марки выросла почти на 3,5 рубля.
По данным на май, литр АИ-92 обходится водителям в 60,73 рубля, АИ-95 — в 65,57 рубля. Для сравнения: в январе текущего года эти показатели находились на отметках 59,53 и 64,27 рубля соответственно.
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