В Татарстане действуют временные лимиты на продажу бензина на некоторых АЗС

13 июня 2026, 21:37

Фото: istockphoto/simpson33

В Татарстане на некоторых автозаправочных станциях временно ввели ограничения на продажу бензина. Лимиты действуют на период проведения технических работ на АЗС, сообщили в пресс-службе главы республики.