Контрабанду раритетных предметов пресекли татарстанские таможенники
Татарстанские таможенники в аэропорту Казани пресекли попытку контрабанды культурных ценностей и стратегически важных товаров на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Нарушителем оказался 58-летний мужчина, пытавшийся вывезти их из России. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Пассажира остановили на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. В его ручной клади инспекторы обнаружили 112 раритетных предметов. Мужчина объяснил, что приобретал их для личного пользования в антикварных магазинах.
Экспертиза показала, что большинство вещей изготовлены из сплавов серебра и золота. 58 из них признаны культурными ценностями: это монеты времён Екатерины II, Александра I и Германской империи, две медали СССР «За боевые заслуги» и пять орденов СССР «Материнская слава». Остальные предметы коллекции — столовые приборы и ювелирные изделия — отнесены к стратегически важным товарам.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и культурных ценностей в крупном размере). Согласно этой статье, наказание может включать лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей.
Найденные предметы изъяты до решения суда. Ведётся расследование.
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