Контрабанду раритетных предметов пресекли татарстанские таможенники

23 июня 2026, 11:50

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Татарстанские таможенники в аэропорту Казани пресекли попытку контрабанды культурных ценностей и стратегически важных товаров на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Нарушителем оказался 58-летний мужчина, пытавшийся вывезти их из России. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.