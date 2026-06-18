Путин пригласил гостей саммита АСЕАН посетить Сабантуй в Татарстане
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита Россия – АСЕАН в Казани пригласил зарубежных участников форума познакомиться с традициями народов России и посетить Сабантуй, который в эти дни проходит в Татарстане и других регионах Поволжья. Об этом пишет «Татар-информ».
Путин подчеркнул, что РФ всегда приветствует иностранных гостей и их интерес к истории, культуре и традициям страны. Одним из таких древних обычаев является Сабантуй, который в эти дни пройдет в Казани и других регионах Поволжья, сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что Сабантуй обычно отмечают в честь завершения весенних сельскохозяйственных работ, и поздравил тех, кто примет участие в праздничных мероприятиях. Президент выразил надежду, что иностранные гости, которые останутся в Татарстане после окончания саммита, оценят атмосферу праздника.
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