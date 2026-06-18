Путин пригласил гостей саммита АСЕАН посетить Сабантуй в Татарстане

18 июня 2026, 17:15

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита Россия – АСЕАН в Казани пригласил зарубежных участников форума познакомиться с традициями народов России и посетить Сабантуй, который в эти дни проходит в Татарстане и других регионах Поволжья. Об этом пишет «Татар-информ».