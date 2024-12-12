Бизнес Подмосковья согласовал онлайн около 2 тысяч фасадных схем

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Размещение рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий в Московской области требует согласования с органами местного самоуправления, сделать это можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. С начала года было согласовано около 2 тысяч фасадных схем, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Информационно-рекламные конструкции являются действенным инструментом для бизнеса, так как помогают организациям заявить о себе и привлечь клиентов. Сначала этого года работы онлайн-сервиса выдано порядка 2 тысяч положительных решений», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Он добавил, что для подачи заявки на согласование фасадной схемы нужно заполнить онлайн-форму на портале госуслуг Московской области и приложить подготовленный проект. Результат рассмотрения заявки придёт в личный кабинет пользователя.
Информация о требованиях к схемам информационного и рекламно-информационного оформления размещена на сайте Мособлархитектуры.
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