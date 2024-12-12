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В Ногинске снесли аварийный дом на восемь квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Двухэтажный многоквартирный авариный дом, расположенный по адресу: Богородский округ, город Ногинск, улица Молодёжная,7, снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.


«Дом общей площадью около 380 квадратных метров был построен в 1952 году. Из-за морального и физического износа здание признали авариными, жильцов из восьми квартир расселили. После этого постройку снесли в список на ликвидацию и в ноябре текущего года демонтировали», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, который занимал дом, полностью очищен от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Богородского округа пока не приняла.

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За последние два месяца жители Московской области купили более 13,5 тонн чая
12 декабря 2024, 17:47

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В октябре жители региона купили 6,9 тонн чая, а в ноябре — 6,6 тонн. Общий объём приобретённого бодрящего напитка составил 13,5 тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В магазинах и супермаркетах представлен широкий ассортимент чая. Напиток содержит аминокислоты, которые стабилизируют обменные процессы в организме и обладают тонизирующим эффектом.

С января по октябрь предприятия Московской области произвели более 87,1% зелёного и чёрного чая, произведённого в Центральном федеральном округе, и 29,6% от общего объёма по стране.

Ведущие производители включают ООО «Май», ООО «Фес Продукт» и ООО «Фабрика Ахмад Ти».

Для взрослого человека рекомендуется употреблять 3–4 чашки чая в день. Перед сном лучше выбрать травяной чай, такой как мята, ромашка или мелисса, которые, помимо высокого содержания витаминов и минералов, помогают снизить тревогу и стресс.

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Бизнес Подмосковья согласовал онлайн около 2 тысяч фасадных схем
12 декабря 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Размещение рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий в Московской области требует согласования с органами местного самоуправления, сделать это можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. С начала года было согласовано около 2 тысяч фасадных схем, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Информационно-рекламные конструкции являются действенным инструментом для бизнеса, так как помогают организациям заявить о себе и привлечь клиентов. Сначала этого года работы онлайн-сервиса выдано порядка 2 тысяч положительных решений», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что для подачи заявки на согласование фасадной схемы нужно заполнить онлайн-форму на портале госуслуг Московской области и приложить подготовленный проект. Результат рассмотрения заявки придёт в личный кабинет пользователя.

Информация о требованиях к схемам информационного и рекламно-информационного оформления размещена на сайте Мособлархитектуры.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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Молочное скотоводство может воспользоваться льготными кредитами с пониженными ставками
12 декабря 2024, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2024 № 666 был утверждён и зарегистрирован Министерством юстиции 10 декабря 2024 года. Теперь молочные предприятия могут воспользоваться льготными кредитами с пониженными процентными ставками, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Максимальная процентная ставка для заёмщиков составляет 30% от ключевой ставки Центробанка плюс 2%, а уполномоченные банки получат государственную поддержку в размере 70% от ставки Центробанка при предоставлении кредитов.

Молочные фермеры теперь могут получить льготный кредит под 8,3%, что на 4,2% ниже предыдущих условий. Средства можно потратить на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое оснащение молочных предприятий, включая приобретение техники, оборудования, средств автоматизации, молодняка коров молочных пород, племенной продукции, кормов, ветеринарных препаратов, запчастей для сельскохозяйственной и грузовой техники, а также оборудования.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Кроме того, 2028 года планируется построить 15 новых молочных ферм в Подмосковье. Общее поголовье коров увеличится на 45 тысяч, а производство молока возрастёт на 462 тысячи тонн в год.

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В Королёве ворона каталась на лобовом стекле машины как на горке
12 декабря 2024, 17:23

Фото: iStock/ Niklas Storm

В подмосковном Королеве ворона использовала картонку для катания спусков с лобового стекла машины, сообщил Телеграм-канал «Москва 125».
Как горку птица использовала лобовое стекло припаркованной машины. Ворона забиралась на крышу, следом садилась на кусок картона и скатывалась вниз. Затем птица брала в клюв кусок картона и опять залетала на крышу, чтобы повторно скатиться с «горки». Очевидец случившегося, который снимал происходящее на смартфон, уточнил, что ворона скатывалась уже много раз.

«Уже десятый раз так делает», — обратил внимание мужчина.

Ранее сообщалось, что бездомную собаку, которая провалилась через приямок в подвал нежилого здания в городском округе Балашиха и не смогла самостоятельно выбраться, освободили подмосковные спасатели. С просьбой о помощи позвонили местные жители. Оказавшись на свободе, собака сразу убежала по своим делам.

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#королёв
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Жителей Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам
T-online: Функ призвал граждан ФРГ готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак
12 декабря 2024, 17:23

Фото: iStock/Larisa Stefanuyk

Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС) Германии призвало население готовиться к длительным отключениям электроэнергии из-за возможных гибридных атак. Об этом вице-президент ведомства Рене Функ сообщил порталу T-online.
Он подчеркнул, что чрезвычайные ситуации маловероятны, однако они не исключены, поскольку число атак на критически важную инфраструктуру из-за рубежа в последнее время возросло.

Функ отметил, что каждое домохозяйство в Германии должно быть готово на протяжении минимум трёх дней самостоятельно обеспечивать себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Также он призвал жителей страны обзавестись автономными источниками света (лампы на батарейках, свечи и спички), питьевой водой из расчёта 1,5 литра в день на одного человека, средствами личной гигиены и продуктами питания, не требующими приготовления.

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#чс
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Подмосковье оказалось среди «отличников» экологического рейтинга регионов
12 декабря 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Московская область стала одним из лидеров рейтинга, оценивающего эффективность выполнения органами власти регионов России нацпроекта «Экология». Об этом объявил глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин на презентации рейтинга в нижней палате парламента.
«В 2024 году нацпроект «Экология» завершается. Парламентский контроль со стороны Госдумы показал, что есть серьёзные вопросы к достижениям показателей. Поэтому возникла идея разработать рейтинг, задача которого – ежегодный мониторинг достижения национальной цели «Экологическое благополучие», – пояснил Кобылкин, слова которого приводит «Интерфакс».
Регионы разделены на четыре группы: «отличники» (18-16 баллов), достигшие всех показателей федеральных проектов, в которых участвует регион; «хорошисты» (15-13 баллов), где достигнуто большинство показателей федеральных проектов, но у населения и экспертов есть вопросы. Далее следуют «середнячки» (12-8 баллов) и «проблемные» (7 и меньше баллов).

Среди «отличников» оказались Липецкая и Московская области, Крым, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня и Ингушетия.

«Хорошистами» стали 33 субъекта, в том числе Москва и Санкт-Петербург. В «середнячках» оказались 35 региона, среди которых Белгородская, Новосибирская, Кемеровская, Курганская, Самарская, Сахалинская и Магаданская области.

«Проблемными» регионами признаны Тверская, Ярославская, Вологодская области, Дагестан, Ульяновская область, Тыва, Хакасия, Омская область и Забайкальский край.

Национальный проект «Экология» реализуют в России с 2019 года. С 2025 года его сменит нацпроект «Экологическое благополучие».

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#московская область
#нацпроекты
#экология
#госдума
#рейтинг
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Нарколог перечислил неожиданные признаки алкоголизма
Нарколог Федорченко: желание «продолжить банкет» может говорить об алкоголизме
12 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/OcusFocus

Певица Лолита Милявская заявила, что россияне стали больше пить на фоне стресса. Она заметила это, наблюдая за поведением зрителей в разных городах России. Артистка предположила, что люди подобным образом реагируют на экономический кризис.
Руководитель наркологической клиники Александр Федорченко в беседе с «Радио 1» сообщил, когда пора бить тревогу в случае своего пристрастия к алкогольным напиткам.

«Мы тоже можем привести статистику: из 100% присутствующих на празднике людей 20% обязательно задерживаются и хотят продолжение банкета. Если вы себя узнаете в этих 20%, думаете, что вам мало, что вы хотите еще, то, значит, стоит насторожиться. Это означает, что вы находитесь в зоне риска, и стоит обратиться к специалистам», — сказал эксперт.

Он добавил, что при употреблении алкоголя нужно иметь культуру.

«Я категорично отношусь к запретам. Но нужно иметь определенную культуру, ведь это повод для коммуникации со знакомыми, с родными и близкими. И если вы немножко выпили, закусили, и у вас идет общение эмоциональное, доброе, дружественное — это неплохо», — сообщил нарколог.

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#алкоголизм
#лечение
#праздники
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Госдума отклонила законопроект, относящий 31 декабря к нерабочему дню
12 декабря 2024, 16:48

Фото: iStock/ Deagreez

На пленарном заседании Государственная Дума отклонила законопроект, предлагающий на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем, сообщило агентство ТАСС.
Документ был внесен в Государственную Думу в декабре 2020 года группой депутатов от Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Изменения хотели внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Согласно законопроекту, новогодние каникулы должны были начинаться с 31 декабря и заканчивались 6 января.

По действующему законодательству новогодние праздники длятся с 1 по 6 января, а ещё выходным днём отмечено 8 января.

«Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — обращали внимание авторы законопроекта.

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#госдума
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Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 17 по 28 декабря
12 декабря 2024, 16:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится с 17 по 28 декабря из-за работ на участке между станциями Люберцы-1 и Быково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В указанные дни в период с 00:40 до 05:20 поочерёдно будут закрыты главные пути участка Люберцы-1 — Быково. В связи с этим будет сокращён режим работы МЦД-3, первые и последние поезда отменят. А на Казанском направлении с полуночи до шести утра поезда будут следовать с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут проверить онлайн — через сайт Центральной пригородной пассажирской компании и с помощью мобильного приложения ЦППК.

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