В Ногинске снесли аварийный дом на восемь квартир

Двухэтажный многоквартирный авариный дом, расположенный по адресу: Богородский округ, город Ногинск, улица Молодёжная,7, снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 380 квадратных метров был построен в 1952 году. Из-за морального и физического износа здание признали авариными, жильцов из восьми квартир расселили. После этого постройку снесли в список на ликвидацию и в ноябре текущего года демонтировали», — говорится в сообщении.В настоящее время земельный участок, который занимал дом, полностью очищен от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Богородского округа пока не приняла.
Читайте также:
В Пушкине снесли аварийный многоквартирный деревянный дом
В Звенигороде завершают снос 14-летнего многоэтажного недостроя
В подмосковной деревне Мисайлово построят детсад на 350 мест
Лев Каштанов