В Звенигороде завершают снос 14-летнего многоэтажного недостроя

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
17-этажный жилой дом, простоявший недостроенным с 2010 года, сносят в микрорайоне Южный в Звенигороде, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Строительство семнадцатиэтажного дома на 132 квартиры стартовало в начале 2000-х гг. Но в 2010 году работы были остановлены. Недострой, расположенный в окружении жилых домов, портил облик района. Со временем его конструкции пришли в аварийное состояние, объект несли в список на ликвидацию. Механизм сноса многоэтажки совместно разработали специалисты Мособлархитектуры, профильных ведомств и сотрудники администрации Одинцовского округа», — говорится в сообщении.В настоящее время работы по демонтажу недостроя находятся в стадии завершения, ведётся разбор конструкций и вывоз строительного мусора. Завершить снос планируется до конца декабря.
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