Бизнес-центр «ЗИЛ» Хотина передали на ответственное хранение

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Собственность была передана в рамках обеспечительных мер, которые были приняты по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с Алексея Хотина денежных средств из-за неуплаты налогов в особо крупном размере.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, служба продолжает принудительное исполнение решения суда.
Замоскворецкий суд взыскал с Хотина, бенефициара «Русь-Ойла», в пользу РФ более 192 млн рублей за неуплату налогов, а также акции и 100% долей в уставном капитале компаний, входящих в группу «Русь-Ойл».
В дальнейшем государству перешли принадлежащие Хотину гостиница Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный сезон», торговый и бизнес-центры «Черемушки», «Агат».
Бывший владелец «Югры» Хотин осужден на 9 лет по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 млрд рублей по иску АСВ.
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«В рамках принудительного исполнения решения суда сотрудники органа принудительного исполнения приняли меры по передаче бизнес-центра „ЗИЛ“ на ответственное хранение. Бизнес-центр находится по адресу: г. Москва, Автозаводская улица, дом 16, корпус 2», — сообщили в материале.
Замоскворецкий суд взыскал с Хотина, бенефициара «Русь-Ойла», в пользу РФ более 192 млн рублей за неуплату налогов, а также акции и 100% долей в уставном капитале компаний, входящих в группу «Русь-Ойл».
В дальнейшем государству перешли принадлежащие Хотину гостиница Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный сезон», торговый и бизнес-центры «Черемушки», «Агат».
Бывший владелец «Югры» Хотин осужден на 9 лет по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Суд постановил взыскать солидарно со всех фигурантов более 17 млрд рублей по иску АСВ.
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Мира Полтева