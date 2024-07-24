«Мама против свадьбы»: Неожиданные подробности романа Лепса и 18-летней Кибы

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Российский певец Григорий Лепс в июне публично объявил о своих отношениях со студенткой МГИМО Авророй Кибой и сделал ей предложение, но девушка не торопится с ответом.
О том, что известно о невесте Лепса, ее родителях и знакомстве с артистом расскажет редакция «Радио 1».
По словам девушки, ее интересует мода, она хочет стать дизайнером. Аврора является активным пользователем социальных сетей с внушительной аудиторией подписчиков.
Фото: социальные сети Авроры Кибы
Лепс впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме.
Спустя время в профиле спутницы артиста появилась фотография кольца от ювелирного бренда Graff, которое очень напоминает помолвочное. Девушка намекнула, что ей сделали предложение, она подписала снимок: «Коротко, но ясно».
На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Отвечая на вопрос, стала ли Аврора его невестой, Лепс ответил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.
Фото: социальные сети Авроры Кибы
В своем блоге Аврора выложила колье из белых бриллиантов, цена украшения — 8 000 000 рублей. На концерте Лепса на ПМЭФ девушка появилась в красном платье с кружевным декольте и эффектным корсетом, которое стоит 203 000 рублей. Также Лепс подарил 18-летней Авроре кольцо Graff с внушительным бриллиантом стоимостью не менее 30 млн рублей.
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Аврора Ильинична КибаДевушка родилась в Москве 5 февраля 2006 года, с детства занималась балетом. Родители девушки успешные предприниматели — собственники бизнеса, связанного с торговлей и недвижимостью. Училась Аврора в престижном учебном заведении — в столичной экономической школе, после окончания поступила в МГИМО.
По словам девушки, ее интересует мода, она хочет стать дизайнером. Аврора является активным пользователем социальных сетей с внушительной аудиторией подписчиков.
Фото: социальные сети Авроры Кибы
Отношения Лепса с АвроройАртист давно знает семью Авроры. Её родители много лет назад купили дом в живописном итальянском местечке Форте-деи-Марми, где находится вилла у семьи певца.
Лепс впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме.
Спустя время в профиле спутницы артиста появилась фотография кольца от ювелирного бренда Graff, которое очень напоминает помолвочное. Девушка намекнула, что ей сделали предложение, она подписала снимок: «Коротко, но ясно».
На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Отвечая на вопрос, стала ли Аврора его невестой, Лепс ответил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.
Фото: социальные сети Авроры Кибы
Мама девочки против свадьбыДрузья артиста рассказали, что он сделал предложение Авроре Кибе, но она не спешит с ответом. У них серьезные отношения, однако мама девочки против этого союза. Она не разрешает ей переезжать в дом к певцу. По её словам, дочка сильно влюбилась. Знакомые пары в беседе с «МК» поделились, что мать очень смущает разница в возрасте.
Украшения по цене однушкиНевеста Григория Лепса любит одеваться дорого-богато. По данным «МК», зеленое платье-макси Авроры из бутика Яны Расковаловой стоит 29 000 рублей. А серьги, которые она надела к этому платью — более 2 миллионов рублей. Помимо этого, девушка дополнила вечерний образ бриллиантовым браслетом из белого золота. Выглядит все просто и лаконично, однако бриллианты делают свое дело: невеста Лепса выгуляла украшения по цене однокомнатной квартиры.
В своем блоге Аврора выложила колье из белых бриллиантов, цена украшения — 8 000 000 рублей. На концерте Лепса на ПМЭФ девушка появилась в красном платье с кружевным декольте и эффектным корсетом, которое стоит 203 000 рублей. Также Лепс подарил 18-летней Авроре кольцо Graff с внушительным бриллиантом стоимостью не менее 30 млн рублей.
Деньги на СВО, настрой против семьи: Первые признания родственников Пугачёвой после её бегства
Расту в парниковых условияхФанаты гадают, насколько богата семья Авроры и зачем ей нужны отношения с Лепсом.
«С самого рождения я расту в парниковых условиях и НЕ нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее», — написала девушка в своих соцсетях.Аврора отметила, что комментарии «самый лучший дед» её не задевают и добавила, что она не «новая интрижка Григория Лепса». Невеста Лепса рассказала, что у нее есть цели на эту жизнь, и одна из них — это семья.
Развод Лепса с Анной ШаплыковойГригорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака в декабре 2021. Певец страдал, пытался вернуть супругу — не вышло. Бывшие супруги продолжают вместе воспитывать троих детей — 20-летнюю Еву, 15-летнюю Николь и 12-летнего Ивана. Пара смогла расстаться довольно мирно.
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Артист бросил питьВ новом романе Лепса есть много плюсов. Артист, которого раньше почти не видели без «рюмки водки на столе», бросил пить и занялся своим здоровьем. Недавно он прошел за 10 часов 62 километра.
Лепс подтвердил, что у него с Авророй реальные отношенияВ шоу Павла Воли артист рассказал, что Аврора замечательная и у них настоящие отношения, а не пиар-роман.
«Мы больше чем дружим. Я настроен серьезно, она пока думает, все-таки большая разница в возрасте. Я ей честно признался: «Давай встречаться!» А она говорит: «Ну что ж, я не против, надо присмотреться друг к другу, как бы понять, что ты собой представляешь», — отметил он.Читайте также:
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Дарья Осипова