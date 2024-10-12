Бизнес внука Пугачёвой находится под угрозой закрытия из-за миллионных убытков

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Бизнес внука Аллы Пугачёвой, певца Никиты Преснякова ушёл в минус на один миллион рублей в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ранее компания «Нико спорт» приносила Преснякову хороший доход. Однако с прошлого года она стала убыточной, а в настоящее время часть процессов фирмы заморожена. Не исключено, что в ближайшее время она остановит свою деятельность.
Подчеркнём, что компания занимается установкой спортивных площадок – осуществляет сотрудничество с застройщиками из Москвы и других регионов России, выполняет госконтракты. Гендиректором является жена Никиты Преснякова Алёна.
По данным на 2022 год выручка «Нико спорт» составляла 10,5 миллионов рублей.
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Подчеркнём, что компания занимается установкой спортивных площадок – осуществляет сотрудничество с застройщиками из Москвы и других регионов России, выполняет госконтракты. Гендиректором является жена Никиты Преснякова Алёна.
По данным на 2022 год выручка «Нико спорт» составляла 10,5 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова