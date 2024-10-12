Блогер Дудь* стал фигурантом административного дела после интервью с Лебедевым

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Прокуратура привлекла блогера Юрия Дудя* к административной ответственности. Он обвиняется в нарушении закона об иноагентах.
Это произошло после выхода интервью блогера с дизайнером Артемием Лебедевым, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В отношении Дудя* возбуждено административное дело о правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Санкция по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
В прокуратуре пояснили, что блогер разместил на канале «вДудь» видеохостинга YouTube ролик с интервью с Лебедевым, не указав, что этот материал произведён и распространяется иностранным агентом. Иноагентом Дудь* был признан министерством юстиции в апреле 2022 года.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов