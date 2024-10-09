SHOT: ФНС заблокировала банковские счета кинокомпании Сукачёва и Харатьяна

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Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета кинокомпании «Диафильм». Ею владеют актёр Дмитрий Харатьян и композитор, певец и музыкант Гарик Сукачёв.
Харатьян основал эту компанию вместе с другом-певцом в 2019 году, сообщает телеграм-канал SHOT. Третьим партнёром и финансовым директором фирмы стала Анастасия Жидкова. Ей принадлежит 20% акций кинокомпании, певцу и актёру — по 40%. Партнёры планировали снимать кино и телепередачи, но дело не заладилось. Уже в 2022 году никаких отчётных документов предоставлено не было. В том же году фирма понесла убытки, уйдя в минус на 461 тысячу рублей.
Сотрудники ФНС упорно разбирались с бухгалтерской отчётностью компании. Пенсионный фонд дважды штрафовал «Диафильм» за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было решено заблокировать счета компании.
Звёзд шоу-бизнеса, похоже, проблемы их совместной фирмы абсолютно не волнуют. Сукачёв активно гастролирует, следующее выступление пройдёт 17 октября в Нижнем Новгороде. Харатьян снимается в музыкальной комедии-драме «ВИА "Васильки"».
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Сотрудники ФНС упорно разбирались с бухгалтерской отчётностью компании. Пенсионный фонд дважды штрафовал «Диафильм» за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было решено заблокировать счета компании.
Звёзд шоу-бизнеса, похоже, проблемы их совместной фирмы абсолютно не волнуют. Сукачёв активно гастролирует, следующее выступление пройдёт 17 октября в Нижнем Новгороде. Харатьян снимается в музыкальной комедии-драме «ВИА "Васильки"».
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Александр Бойцов