Бизнесмен Стефанеско заявил о желании французов создавать семьи в России

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Предприниматель и основатель проекта «Руспатриация» Александр Стефанеско заявил, что многие молодые французы рассматривают возможность переезда в Россию и создания в нашей стране семей.
«Среди людей есть те, у кого уже есть дети. У меня двое детей. Например, много французов в возрасте до 30 лет планируют переехать в Россию и создать семью в России. У французов в среднем уже есть по двое детей, но планировать это сложно, так как многое может случиться», — прояснил в беседе с NEWS.ru Стефанеско.
Ранее сообщалось, что семью Шайхутдиновых-Акутиных, в которой сейчас воспитываются четыре родных и шесть приёмных детей, навестил глава городского округа Шатура Московской области Николай Прилуцки.
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