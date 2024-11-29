Глава Шатуры Прилуцкий посетил живущую в округе ресурсную семью

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Семью Шайхутдиновых-Акутиных, в которой сейчас воспитываются четыре родных и шесть приёмных детей, навестил глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
История приёмной семьи началась 17 лет назад, когда мама Эльвира была в декрете. В больнице она увидела детей, от которых отказались родители, а вечером по телевизору показали сюжет о приёмных семьях. Тогда Эльвира и её муж Денис решили, что тоже так смогут.
Ресурсные семьи появились в Московской области в прошлом году. Это такой вид помощи ребёнку, при котором профессиональная приёмная семья временно берёт его к себе, пока социальные службы помогают его родителям выйти из сложной жизненной ситуации. Опека оформляется не более чем на полгода.
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«Так в семье появились ещё двое сыновей. А потом в год по двое, оказалось восемь приемных детей и шесть кровных. Так мы жили-жили-жили и дожили до ресурсного родительства», — поделилась Эльвира.
Ресурсные семьи появились в Московской области в прошлом году. Это такой вид помощи ребёнку, при котором профессиональная приёмная семья временно берёт его к себе, пока социальные службы помогают его родителям выйти из сложной жизненной ситуации. Опека оформляется не более чем на полгода.
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Лев Каштанов