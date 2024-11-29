В Национальном центре «Россия» пройдет церемония закрытия Года семьи

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Торжественную церемонию закрытия Года семьи планируется провести в Национальном центре «Россия» в конце декабря 2024 года.
Семьи из разных регионов страны будут приглашены на данное событие, поделилась с ТАСС информацией вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета РФ «Семья», которое проходит на федеральной территории Сириус.
Голикова уже обратилась к региональным властям, чтобы те провели подобные церемонии в своих субъектах.
Также в середине декабря, 14 числа, с 8 до 18 часов будет в России будет проходить квиз-турнир «Мир Крипто». Турнир будет посвящён криптографии и проведён в память о первом руководителе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте Александре Старовойтове и его профессиональной команде.
Также с начала декабря и по конец февраля жители Подмосковья смогут стать участниками акции «Русский каток», которая будет проходить в России уже в третий раз.
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Голикова уже обратилась к региональным властям, чтобы те провели подобные церемонии в своих субъектах.
Также в середине декабря, 14 числа, с 8 до 18 часов будет в России будет проходить квиз-турнир «Мир Крипто». Турнир будет посвящён криптографии и проведён в память о первом руководителе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте Александре Старовойтове и его профессиональной команде.
Также с начала декабря и по конец февраля жители Подмосковья смогут стать участниками акции «Русский каток», которая будет проходить в России уже в третий раз.
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Мария Моисеева