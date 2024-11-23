Отец России-Святосии-Святороссии решил назвать 15-го ребёнка в честь «Орешника»

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Многодетная семья из Набережных Челнов хочет назвать своего возможного 15-го ребёнка в честь «Орешника». Об этом рассказал глава семейства Владимир Сухов.
Он заявил, что не против назвать своего ребёнка в честь новейшей российской баллистической ракеты. Так, если родится сын, он получит имя Орешник, а если дочь – Орешница.
Также семья рассматривает имена Путник, Путница, Спутник и Спутница, сообщил Сухов в беседе с «Газетой.Ru».
Мужчина объяснил, что выбор таких имён связан с любовью к России, россиянам, планете и президенту страны Владимиру Путину.
В ноябре прошлого года у супругов родилась девочка, которую они назвали тройным именем Россия-Святосия-Святороссия.
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Также семья рассматривает имена Путник, Путница, Спутник и Спутница, сообщил Сухов в беседе с «Газетой.Ru».
Мужчина объяснил, что выбор таких имён связан с любовью к России, россиянам, планете и президенту страны Владимиру Путину.
В ноябре прошлого года у супругов родилась девочка, которую они назвали тройным именем Россия-Святосия-Святороссия.
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Анастасия Чинкова