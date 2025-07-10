Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в розыск

10 июля 2025, 19:37

МВД России объявило в розыск Евгения Чичваркина*

Евгений Чичваркин* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск предпринимателя Евгения Чичваркина*. Данные следуют из обновленной базы розыска министерства.