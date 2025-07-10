Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в розыск
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск предпринимателя Евгения Чичваркина*. Данные следуют из обновленной базы розыска министерства.
Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин*, проживающий в Лондоне, разыскивается по статье Уголовного кодекса. Согласно данным карточки, опубликованной на официальном сайте ведомства, Чичваркин* занимался политической деятельностью и имел источники финансирования на Украине.
В марте этого года суд Москвы оштрафовал бизнесмена на 15 тысяч рублей за участие в организации, признанной в России нежелательной. В том же месяце в отношении Чичваркина* прокуратурой были направлены материалы для возбуждения дела по статье о невыполнении обязанностей иностранного агента.
Отмечается, что статья УК, по которой разыскивается предприниматель, не называется.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
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