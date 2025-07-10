«Будешь немощный»: В Госдуме призвали ввести налог на старость для бездетных россиян

10 июля 2025, 19:18

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв предложил ввести налог на старость для граждан без детей

Фото: Istock/bbbrrn

Новым способом решения демографических проблем выступит «налог на достойную старость» для граждан России без детей. Такое предложение вынес депутат Госдумы Андрей Гурулёв в разговоре с экс-губернатором Забайкалья Равилем Гениатулиным. Слова политика приводит «Царьград».





Гурулёв заявил, что государству не нужно выполнять обязанности по помощи человеку в пожилом возрасте, а необходимо ввести налог на достойную старость.

«Никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — высказал свою идею депутат.