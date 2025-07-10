Французскую журналистку оправдали по делу о клевете в адрес Брижит Макрон
Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете в отношении первой леди Брижит Макрон. Об этом заявил адвокат Рей Франсуа Данглеан в социальной сети X.
Иск был связан с публикациями 2023 года, в которых журналистка высказывала сомнения в биологическом поле Брижит Макрон.
По словам адвоката, Рей готовит встречный иск против супруги президента Франции и ее адвоката Жан-Мишеля Тронье за «злоупотребление судебным процессом».
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп просил свернуть расследование о жене Эммануэля Макрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: