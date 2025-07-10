Французскую журналистку оправдали по делу о клевете в адрес Брижит Макрон

10 июля 2025, 19:02

Суд в Париже оправдал осуждённую после слов о поле жены Макрона журналистку

Фото: iStock/Zolnierek

Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете в отношении первой леди Брижит Макрон. Об этом заявил адвокат Рей Франсуа Данглеан в социальной сети X.