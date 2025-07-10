Раскрыты условия и сроки второй волны мобилизации

10 июля 2025, 18:06

Депутат Госдумы заявил, что вторая волна мобилизации произойдет только в случае войны

Фото: Istock/Kichigin

Новая волна мобилизации в России может быть объявлена в случае, если Запад открыто вступит в конфликт на Украине и объявит Москве войну. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с интернет-изданием «Абзац».





Колесник указал, что в данный момент против России косвенно или напрямую настроены 50 стран. По его мнению, превентивную мобилизацию власти РФ будут вводить только в случае объявления войны. Депутат подчеркнул, что огромную роль в данном конфликте будет играть применение ядерного оружия.

«Если 50 стран пойдут на нас в открытую, я думаю, что, возможно, даже всеобщую мобилизацию не успеем провести — уничтожим просто всех ядерным оружием. В конце концов, как сказал наш президент: «Мы пойдем в рай, а они просто сдохнут», — отметил Колесник.