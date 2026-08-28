Бизнесмена Илью Трабера освободили из СИЗО из-за проблем со здоровьем
Бизнесмен Илья Трабер, которого нередко называют одним из наиболее влиятельных предпринимателей Петербурга, освобождён из СИЗО «Лефортово». Об этом пишет 47news.
Причиной стало ухудшение его состояния здоровья. Как отмечает «Фонтанка», предъявленные обвинения с Трабера пока не сняты.
Миллиардера задержали 17 июня 2026 года сотрудники ФСБ. Он проходит по делу о заказном убийстве депутата и предпринимателя Александра Петрова, совершённом в 2020 году.
В 1990‑х Илья Трабер занимал заметное место на петербургском рынке антиквариата. Вместе с Дмитрием Скигиным он контролировал ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». Кроме того, Трабер и Скигин являлись совладельцами «Балтийской бункерной компании».
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