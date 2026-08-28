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Питбайкер и велосипедист погибли в результате аварии в Тверской области

Фото: iStock/Chalabala

В Конаковском муниципальном округе расследуют обстоятельства смертельного ДТП, унёсшего жизни 18‑летнего юноши и пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.



По предварительным данным, авария произошла 27 августа 2026 года на улице Почтовой в селе Дмитрова Гора. Парень, управлявший питбайком, столкнулся с 70-летним велосипедистом. В результате удара оба участника ДТП погибли до приезда медиков.

Для координации работы правоохранительных органов на месте происшествия находится Конаковский межрайонный прокурор Сергей Ершов. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее на юго-западе Москвы столкнулись две иномарки. После аварии госпитализировали пятерых пострадавших.

Александр Огарёв

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