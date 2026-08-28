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Наркоман напал на девушку в подъезде петербургского ЖК

Мужчина избил девушку в петербургском ЖК
Фото: iStock/Paul Gorvett

В Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга в ЖК «Цветной город» жильцы дома № 30 по Пейзажной улице обезвредили напавшего на девушку мужчину. Неадекват, предположительно, находился под воздействием синтетических наркотиков.



Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», злоумышленник проник на лестничную клетку и поднялся на 18‑й этаж, где вёл себя крайне агрессивно. Когда в лифте спускалась одна из жительниц, мужчина ворвался в кабину и нанёс девушке несколько ударов. При этом он требовал, чтобы пострадавшая разделась.

На крики о помощи из квартир выбежали соседи. Несколько мужчин оперативно отреагировали и скрутили нападавшего.

К месту происшествия незамедлительно прибыли два экипажа Росгвардии, сотрудники полиции и бригада медиков. Задержанного доставили под конвоем в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе для проведения токсикологической экспертизы. Далее разбираться в ситуации будут правоохранительные органы.

Александр Огарёв

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