Наркоман напал на девушку в подъезде петербургского ЖК

28 августа 2026, 02:34

Мужчина избил девушку в петербургском ЖК

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга в ЖК «Цветной город» жильцы дома № 30 по Пейзажной улице обезвредили напавшего на девушку мужчину. Неадекват, предположительно, находился под воздействием синтетических наркотиков.