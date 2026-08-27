Молодую жену Егора Бероева с разницей в возрасте в 27 лет подозревают в беременности
На премьерном показе сериала «Марик», состоявшемся в столичном кинотеатре «Художественный», супруги Егор Бероев и Анна Панкратова впервые после свадьбы вышли в свет вместе и пообщались с представителями СМИ. Об этом стало известно 27 августа.
Журналисты KP.RU обратили внимание на заметно округлившийся живот актрисы, что подтвердило информацию о её беременности. В начале 2026 года Егор Бероев впервые публично раскрыл факт своего брака с Анной Панкратовой, заключенного ещё зимой.
Пара познакомилась годом ранее, в 2024-м, на съемочной площадке совместного проекта, после чего у них начались романтические отношения. Бывшая супруга актера, Ксения Алфёрова, узнала о новой избраннице бывшего мужа из сообщений в СМИ.
Также ранее в адрес Бероева звучала критика в связи с его публичным выступлением, в котором он поблагодарил Панкратову за поддержку и совместный путь во время работы над фильмом. Часть зрителей и комментаторов сочла эту речь неуместной по отношению к его предыдущей семье, однако сам актер не комментировал реакцию.
Ранее сообщалось, куда пропал Егор Бероев с юной женой и зачем побрился налысо. Подробности в нашем материале.
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