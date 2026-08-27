Молодую жену Егора Бероева с разницей в возрасте в 27 лет подозревают в беременности

27 августа 2026, 22:56

СМИ пишут о беременности 22-летней жены Егора Бероева

Егор Бероев (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

На премьерном показе сериала «Марик», состоявшемся в столичном кинотеатре «Художественный», супруги Егор Бероев и Анна Панкратова впервые после свадьбы вышли в свет вместе и пообщались с представителями СМИ. Об этом стало известно 27 августа.