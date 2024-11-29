Бизнесмена Овчинникова заочно арестовали за организацию хищения на 244 млн руб у МО

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Суд заочно арестовал бизнесмена Сергея Овчинникова, являющегося организатором хищения имущественных комплексов Министерства обороны (МО) Российской Федерации на 244 миллиона рублей, проинформировало ТАСС, ссылаясь на Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.
По ходатайству следователя ГВСУ суд заочно избрал Сергею Овчинникову меру пресечения в виде заключения под стражу.
Бизнесмена заочно арестовали в рамках работы над уголовным делом в отношении экс-конструктора управляющего принадлежащего Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина, экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, и гражданина Евгения Потопа.
Овчинникова и трёх фигурантов обвиняют в хищении имущественных комплексов, которые расположены в Москве и Балашихе — их суммарная стоимость составляет более 940 миллионов рублей. Следствие установило и арестовало имущество, которое было в собственности фигурантов дела, в 1,4 миллиарда рублей.
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Бизнесмена заочно арестовали в рамках работы над уголовным делом в отношении экс-конструктора управляющего принадлежащего Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина, экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, и гражданина Евгения Потопа.
Овчинникова и трёх фигурантов обвиняют в хищении имущественных комплексов, которые расположены в Москве и Балашихе — их суммарная стоимость составляет более 940 миллионов рублей. Следствие установило и арестовало имущество, которое было в собственности фигурантов дела, в 1,4 миллиарда рублей.
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Ольга Енгалычева