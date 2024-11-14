Топ-менеджера Ростелекома задержали по делу о мошенничестве

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По подозрению в мошенничестве задержали директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица, проинформировал «Коммерсант».
Мужчины могут быть причастны к хищению средств, которые были выделены на закупку лицензий для программного обеспечения. Украденная сумма составляет 180 миллионов рублей. В Басманный суд поступили ходатайства об аресте Шадрина и Менчица.
Представители «Ростелекома» передали, что осведомлены о ситуации и на данный момент сотрудничают с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче самому себе кредита на три миллиарда рублей. Ромаев ещё в 2020 году покинул территорию Российской Федерации. МВД России собиралось объявить бывшего топ-менеджера в международный розыск через Интерпол.
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Представители «Ростелекома» передали, что осведомлены о ситуации и на данный момент сотрудничают с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче самому себе кредита на три миллиарда рублей. Ромаев ещё в 2020 году покинул территорию Российской Федерации. МВД России собиралось объявить бывшего топ-менеджера в международный розыск через Интерпол.
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Ольга Енгалычева