СК установил обстоятельства хищения еще одного имущественного комплекса МО РФ

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СК РФ установил хищение еще одного имущественного комплекса Минобороны РФ в Москве, стоимость которого превышает 700 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Главное военное следственное управление СК РФ продолжает расследовать уголовное дело по делу о совершении крупного мошенничества экс-начальником управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николаем Грачевым, бывшим конкурсным управляющим ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны РФ, Алексеем Асташкиным, Евгением Потаповым и предпринимателем Сергеем Овчинниковым.
Следствие установило, что в 2021 году Асташкин с Грачевым под непосредственным контролем Овчинникова похитили в Москве имущественный комплекс, который состоит из 24 объектов недвижимости. Общая их стоимость составляет более 700 миллионов рублей. Это удалось сделать при незаконной реализации процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона».
Следствие уже установило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе. В настоящее время Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.
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Следствие установило, что в 2021 году Асташкин с Грачевым под непосредственным контролем Овчинникова похитили в Москве имущественный комплекс, который состоит из 24 объектов недвижимости. Общая их стоимость составляет более 700 миллионов рублей. Это удалось сделать при незаконной реализации процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона».
Следствие уже установило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе. В настоящее время Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.
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Элина Позднякова