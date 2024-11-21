Трое глав фирм получили сроки за хищения по контрактам с МО РФ

Фото: iStock/Zolnierek
Суд вынес приговоры предпринимателям за хищение 300 миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, передает РИА Новости.
Так генеральные директора коммерческих предприятий Вячеслав Шустов, Константин Савостьянов и Сергей Белов получили до девяти лет колонии общего режима.
При этом суд обратил в доход государства арестованное имущество осужденных на общую сумму более 50 миллионов рублей.
Напомним, по данным следствия, в 2018-2021 годах Шустов, Савостьянов и Белов похитили более 300 миллионов рублей, когда выполняли государственные контракты на поставку продукции для нужд МО РФ. Они сильно завышали цены и использовали подложные документы.
Читайте также:
Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником
Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года
В Санкт-Петербурге менеджер банка похитил у клиентов 33 миллиона рублей
«Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет, а Шустов и Белов — на шесть лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.
При этом суд обратил в доход государства арестованное имущество осужденных на общую сумму более 50 миллионов рублей.
Напомним, по данным следствия, в 2018-2021 годах Шустов, Савостьянов и Белов похитили более 300 миллионов рублей, когда выполняли государственные контракты на поставку продукции для нужд МО РФ. Они сильно завышали цены и использовали подложные документы.
Читайте также:
Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником
Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года
В Санкт-Петербурге менеджер банка похитил у клиентов 33 миллиона рублей
Элина Позднякова